Названы самые дорогие и самые дешевые города мира

В десятку самых дорогих городов мира, по данным NUMBEO, вошли:

Гамильтон (Бермуды)

Цюрих (Швейцария)

Женева (Швейцария)

Базель (Швейцария)

Берн (Швейцария)

Лозанна (Швейцария)

Рейкьявик (Исландия)

Ставангер (Норвегия)

Лугано (Швейцария)

Осло (Норвегия)

Из ТОП-10 самых дешевых городов мира семь находятся в Индии, два - в Украине (Харьков и Львов) и один - в Египте (Александрия).

Что касается аренды жилья, то в список наиболее дорогих мест попали преимущественно города США: Сан-Франциско, Нью-Йорк, Сан-Хосе, Окленд, Бостон, Беркли, Бруклин. Также в десятке оказался Гамильтон, Гонконг и Лондон. Наиболее дешевые варианты помимо Филлипин - Индия: в списке наиболее доступного жилья оказались семь городов этой страны. Также здесь - египетская Александрия и Медан в Индонезии.

Интересно также оценить продуктовую корзину: оказалось, дешевле всего обойдется покупка еды в Украине - в десятку попало пять городов страны. Также здесь оказались три города Индии и два - Египта. Самая высокая стоимость продуктов - в Швейцарии: в топовом списке - шесть городов страны. Также дорого питаться в Японии, Исландии и на Бермудах.