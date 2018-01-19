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Названы самые дорогие и самые дешевые города мира
10:38 19.01.2018 |
В десятку самых дорогих городов мира, по данным NUMBEO, вошли:
Гамильтон (Бермуды)
Цюрих (Швейцария)
Женева (Швейцария)
Базель (Швейцария)
Берн (Швейцария)
Лозанна (Швейцария)
Рейкьявик (Исландия)
Ставангер (Норвегия)
Лугано (Швейцария)
Осло (Норвегия)
Из ТОП-10 самых дешевых городов мира семь находятся в Индии, два - в Украине (Харьков и Львов) и один - в Египте (Александрия).
Что касается аренды жилья, то в список наиболее дорогих мест попали преимущественно города США: Сан-Франциско, Нью-Йорк, Сан-Хосе, Окленд, Бостон, Беркли, Бруклин. Также в десятке оказался Гамильтон, Гонконг и Лондон. Наиболее дешевые варианты помимо Филлипин - Индия: в списке наиболее доступного жилья оказались семь городов этой страны. Также здесь - египетская Александрия и Медан в Индонезии.
Интересно также оценить продуктовую корзину: оказалось, дешевле всего обойдется покупка еды в Украине - в десятку попало пять городов страны. Также здесь оказались три города Индии и два - Египта. Самая высокая стоимость продуктов - в Швейцарии: в топовом списке - шесть городов страны. Также дорого питаться в Японии, Исландии и на Бермудах.
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