Финансовые новости
- |
- 19.01.18
- |
- 01:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Турция намерена выбить курдов из пограничных районов Сирии
16:33 18.01.2018 |
Турция заявила, что готовится к проведению крупного наступления на курдские силы по ту стороны границы с Сирией. Это может привести к прямому конфликту с союзником Турции по НАТО - США.
Турция считает курдское ополчение Отряды народной самообороны (ОНС) террористической организацией и уже давно угрожает нанести удары по его позициям в городах Африн и Манбидж.
В ночь на среду турецкая артиллерия приступила к массированным обстрелам курдского анклава у города Африн в преддверии турецкого наступления.
Турция считает курдское ополчение в Сирии филиалом Рабочей партии Курдистана (РПК), которая запрещена в Турции и борется за курдскую автономию с 1984 года.
Однако ополчение ОНС отрицает прямую политическую или военную связь с РПК.
США также отвергают утверждения Турции относительно сирийских курдов, которые оказались самыми надежными союзниками в борьбе с экстремистской группировкой "Исламское государство".
Ополчение ОНС входит в коалицию с рядом арабских ополчений, объединенных под названием Сирийские демократические силы (СДС). Именно эти силы при поддержке американской авиации нанесли решающие поражения джихадистам из ИГ и освободили огромную часть территории Сирии.
Чего добивается Турция?
Несмотря на то, что Турция входит в коалицию во главе с США, которая борется с ИГ в Сирии, Турция всегда возражала против участия в ней курдов и пыталась предотвратить захват курдами позиций на северной границе Сирии.
В 2016 году турецкая армия поддержала наступление сил сирийской оппозиции на позиции джихадистов в районе городов Джараблус и Аль-Баб. Тогда же турецкая армия воспрепятствовала наступлению сил СДС в направлении города Африн.
США убедили Турцию воздержаться от попыток отобрать у СДС город Манбидж, населенный преимущественно арабами. Однако при этом США убедили курдов отвести свои силы к востоку от реки Евфрат. Но турецкие официальные лица утверждают, что курды остались на своих позициях.
Турцию могло подтолкнуть к решению о наступлении на позиции курдского ополчения ОНС в районе городов Африн и Манбидж недавнее известие о том, что США помогает силам СДС в создании новых пограничных сил безопасности.
Американцы сообщили, что собираются создать эти силы в составе около 30 тысяч человек, половину из которых составят бойцы сил СДС. Эти силы должны будут взять на себя патрулирование границы Сирии с Турцией и Ираком с целью предотвращения просачивания через нее боевиков ИГ.
Это известие привело в ярость правительство Турции. Президент Эрдоган заявил в понедельник, что будет считать эти силы террористическими.
Правительство Сирии, которое в основном избегает конфликтов с курдами, назвало решение о создании новых сил грубым нарушением своего суверенитета. Россия также предупредила, что, с ее точки зрения, речь идет о шаге в направлении расчленения Сирии.
Во вторник президент Эрдоган заявил, что турецкая армия в союзе с сирийскими повстанцами вскоре уничтожит "очаги террора" у своих границ, начиная с городов Африн и Манбидж.
По турецким данным, в районе города Африн размещено от 8 до 10 тысяч курдских ополченцев.
Неясно также, остаются ли в районе города Манбидж американские военные, где они были размещены в прошлом году.
К чему приведет наступление турецких сил на Африн?
Оно может столкнуть между собой двух союзников по НАТО - Турцию и США, а также серьезно осложнить отношения между Турцией и Россией.
Россия имеет сотни своих военных советников в Африне, а также контролирует воздушное пространство над городом.
Турецкое наступление без согласия на него Москвы может оказаться для Турции непосильным делом и создать новый фронт в войне, которая уже привела к гибели более 340 тысяч человек.
Однако если Москва даст свое согласие на такую интервенцию, это может сблизить Турцию и Россию и иметь последствия для отношений Турции с Западом.
Кроме того, осада города Африн может вызвать гуманитарный кризис. По данным курдских властей, население города составляет около 1 млн человек.
Мирным жителям будет трудно покинуть этот анклав, окруженный территорией, контролируемой Дамаском, а также горами.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко предлагает Раде уволить Гонтареву и назначить главой НБУ Смолия
|Рада разрешила допуск военных других государств на учения в Украину
|Принятый закон о приватизации содержит поправку о возможности защиты прав инвесторов по английскому праву
|Рада приняла новую редакцию закона о приватизации государственного и коммунального имущества
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Турция намерена выбить курдов из пограничных районов Сирии
|Apple сообщила, что заплатит разовый налог в размере $38 млрд на прибыль, которую она намерена вернуть в США
|Трамп обвиняет Россию в помощи Северной Корее
|Макрон зол. Париж разучился понимать русских
|Экономика США укрепляется, инфляционное давление растет - Beige Book
|Как Европарламент обсуждал российскую пропаганду
Выделить больше денег на борьбу с дезинформацией, поддержать качественную прессу, повышать медиаграмотность граждан - такие предложения звучали в Европарламенте. Оппоненты энтузиастов борьбы с информационным влиянием России возражали, что это все - паранойя.
|Россия пыталась купить 12 швейцарских кораблей, чтобы обойти санкции - СМИ
Это интересно
|Lexus представил суперроскошный внедорожник
|Средняя стоимость эксплуатации электромобиля в США составляет около $500 в год
|Мошенники продают несуществующую криптовалюту Telegram
|Ford будет выпускать электроскутер OjO под своей маркой
|Tag Heuer выпустил недорогие умные Android-часы за $1200
|General Motors показалинтерьер беспилотника без руля и педалей
|Microsoft и Signal реализуют в Skype сквозное шифрование