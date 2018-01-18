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Экономика США укрепляется, инфляционное давление растет - Beige Book
09:19 18.01.2018 |
Деловая активность в экономике США продолжила увеличиваться с конца ноября до начала 2018 года, темпы роста варьировались от сдержанных (modest) до умеренных (moderate) в 11 из 12 округов, говорится в опубликованном в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").
Вместе с тем в округе Далласа фиксировалось усиление подъема до "мощного" (robust).
Авторы обзора отмечают, что прогноз респондентов на 2018 год остается оптимистичным.
В январском выпуске Beige Book появляются первые прогнозы последствий налоговой реформы в США: в целом участники опроса оценивают ее позитивно, но некоторые из них встревожены потенциальным влиянием нового законодательства на рынок жилья. Ряд компаний, в том числе в сфере ИТ, ожидает значительного единовременного улучшения финпоказателей.
Инфляционное давление немного усилилось по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Во многих округах отмечался умеренный рост отпускных цен и умеренное повышение производственных затрат, не связанных с рабочей силой.
Кроме того, "в большинстве регионов говорилось, что заработная плата увеличивалась сдержанными темпами", сообщается в Beige Book. Несколько округов отметили, что компании повышают заработную плату для более широкого списка отраслей и должностей со времени предыдущего обзора.
Некоторые регионы ожидают дальнейшего роста зарплат в ближайшие месяцы.
Как показывают исследования с учетом праздничных распродаж, потребительские расходы продолжили расти, хотя наблюдалось ослабление спроса на автомобили. Ритейлеры говорят о превысивших ожидания результатах предрождественских продаж.
Активность на рынке жилья была сдержанной из-за дефицита предложения во многих районах США.
Все 12 регионов сообщили о повышении активности в перерабатывающей промышленности, при этом большинство охарактеризовали рост как "умеренный". В некоторых округах промышленные компании наращивают капвложения.
Увеличение занятости населения продолжилось прежними сдержанными темпами. В большинстве округов компании испытывали сложности с поиском квалифицированных кадров в самых различных областях, и в некоторых регионах это называли главным сдерживающим фактором для расширения штата.
Обзор Beige Book, который формируется на основе данных двенадцати ФРБ, публикуется примерно за две недели до заседания Федрезерва. Следующая встреча руководства американского ЦБ пройдет 30-31 января, рынок не ожидает изменений денежно-кредитной политики.
Информация, использованная при составлении последнего обзора, была собрана по 8 января включительно и обработана Федеральным резервным банком Атланты.
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