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Парламент Каталонии возглавил сторонник независимости
16:44 17.01.2018 |
Новый региональный парламент Каталонии выбрал своим спикером сторонника независимости от Испании Роже Торрента. В ходе учредительного заседания в среду, 17 января, за кандидатуру члена Левой республиканской партии Каталонии проголосовали 65 депутатов из 135.
До конца января парламент в Барселоне должен также избрать главу региональной администрации. На досрочных парламентских выборах в Каталонии 21 декабря лагерь приверженцев идеи независимости региона во главе с экс-главой каталонской администрации Карлесом Пучдемоном вновь получил абсолютное большинство. Поэтому Пучдемон должен быть вновь избран на пост главы региона. Он, однако, скрывается в Бельгии, при возвращении в Испанию ему грозит арест.
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