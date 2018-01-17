Судьи Верховного суда Польши осудили противоречивую судебную реформу действующего правительства, назвав ее "неконституционной".

Об этом сообщает Euractiv.

Как известно, реформы, которые внедряет партия "Право и справедливость", уже привели к тому, что Европейская комиссия начала беспрецедентные дисциплинарные процессы против Варшавы из-за того, что она считает системной угрозой независимости польского судебной власти.

Многие новые правовые положения "идут вразрез со стандартами Конституции Польши, в дополнение к нарушению принципа распределения полномочий, независимости судов и судей, а также безопасности судей", - говорится в заявлении на сайте Верховного суда страны.

Данное заявление было принято Генеральной ассамблеей судей суда. 69 судей одобрили его, трое проголосовали "против", еще трое "воздержались".

Сообщается, что один из новых законов, принятых в прошлом месяце президентом страны Анджеем Дудой, прекращает мандаты почти половины судей Верховного суда, в том числе председателя суда Малгожаты Герсдорф, которая уже назвала новое законодательство "переворотом".

Еще одна реформа дает парламенту право выбирать членов Национального совета судов, задачей которого является надзор за беспристрастностью судейства.

Критики говорят, что это изменение может снизить независимость органа.

Напомним, Еврокомиссия решила инициировать так называемый процесс статьи 7 против Польши по поводу судебной реформы в стране, что может привести к приостановке права голоса Польши в ЕС.