Правительство Чехии подало в отставку

Правительство Чехии под руководством Андрея Бабиша подало в отставку после вынесенного накануне вотума недоверия парламента.

Об этом сообщает Ceske Noviny.

Правительство будет выполнять свои обязанности до назначения нового кабинета.

Премьер Андрей Бабиш сообщил, что лично передаст документ об отставке правительства президенту Земан.

Как заявил пресс-секретарь президента Иржи Овчачек, Земан примет отставку правительства до конца недели.

Как сообщалось, 16 января палата депутатов парламента Чехии (нижняя палата) проголосовала за вотум недоверия правительству Андрея Бабиша.

Президент Чехии Милош Земан на прошлой неделе выступил в парламенте и выразил поддержку Бабишу, пообещав предоставить ему возможность еще раз попытаться сформировать правительство.

Движение ANO в октябре прошлого года выиграло парламентские выборы и получило 78 мест в парламенте, но этого оказалось недостаточно для формирования большинства. Кроме того, другие политические силы отказались объединяться с партией Бабиша.

Большинство партий обвиняют Бабиша и Земана в том, что и президент, и новый премьер-министр действовали вопреки традициям парламентской демократии.

В частности, не было серьезных переговоров по созданию прозрачного большинства, а президент и премьер с самого начала перешли к вопросу создания правительства меньшинства.