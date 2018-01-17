General Electric может быть разделена на части

Руководство General Electric рассматривает возможность разделения компании на части, заявил во вторник ее генеральный директор Джон Флэннери. Основная причина заключается во вновь вскрытых проблемах финансового подразделения GE Capital.

По словам Флэннери, который сменил Джеффри Иммелта на посту гендиректора прошлым летом, GE проводит пересмотр своей стратегии и структуры, и один из вариантов предполагает разделение на самостоятельные компании с собственными акциями. Между тем Флэннери не далее как в ноябре уже объявил о масштабной реорганизации, в результате которой бизнес GE будет построен вокруг трех основных подразделений, связанных с авиационной отраслью, энергетическим сектором и сферой здравоохранения.

GE в течение десятилетий покупала активы в разных секторах и в начале века была крупнейшей компанией мира по рыночной капитализации. Ее финансовое подразделение GE Capital сравнялось по размерам с ведущими банками, также ей принадлежит крупный медиабизнес, включая телекомпанию NBC. Но после кризиса 2007-2008 гг. GE решила избавиться от финансовых активов, в том числе чтобы регуляторы США не считали ее системно значимой финансовой организацией, которой нужно поддерживать высокую достаточность капитала. Компания решила сосредоточиться на развитии промышленного бизнеса, а в конце 2017 г. Флэннери объявил о решении продать прочие активы еще на $20 млрд.

GE уже не первый год пытается добиться роста прибыли, а акционеры, включая фонд Trian Fund Management, требуют сократить расходы и реорганизовать операции. В декабре GE объявила, что сократит 12 000 человек в подразделении энергетического оборудования, избыток мощностей в котором сократил ее прибыль и денежный поток.

Во вторник GE сообщила, что спишет $6,2 млрд по итогам IV квартала 2017 г. и выделит $15 млрд на семилетний срок, чтобы увеличить резервы в страховом бизнесе. Это удивило инвесторов, которые считали, что проблемы финансового подразделения остались в прошлом. Акции GE упали к 18.30 EET на 3,5%.

Решение о списании было принято после переоценки страхового бизнеса, который остался в GE Capital, в то время как от банковских и прочих финансовых активов компания избавилась. Однако в GE Capital остались полисы долгосрочного страхования по медицинскому уходу на миллиарды долларов; они предназначены для оплаты содержания в домах престарелых, в том числе с дополнительным медицинским обслуживанием, и услуг сиделок, работающих в частных домах. Страховщики стали активно продавать их в начале 1990-х гг.: они надеялись хорошо заработать на этих полисах, которые были очень популярны у пожилых людей, опасавшихся, что в старости они не смогут заботиться о себе или у них закончатся сбережения. Однако к середине 2000-х гг. страховые компании стали быстро сворачивать эту практику, поняв, что сильно просчитались относительно количества страхователей и продолжительности их жизни.

Списание GE в размере $6,2 млрд - одно из крупнейших в этом секторе страхового рынка. В последние годы страховщики в целом списали $10,5 млрд на увеличение резервов для покрытия будущих выплат, по оценке инвестбанка Evercore ISI.