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Казахстан и США заключили сделки на 2,5 млрд долларов
09:37 17.01.2018 |
Казахстан заключил с американскими компаниями сделки на сумму 2,5 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома по окончании встречи президентов США и Казахстана Дональда Трампа и Нурсултана Назарбаева, прошедшей в Вашингтоне во вторник, 16 января.
Новые соглашения заключены между американскими компаниями Boeing, GE Transportation, GE Digital, Chevron и казахстанскими Air Astana, Scat Airlines, "Казахстан темир жолы", фондом национального благосостояния "Самрук-Казына". Так, казахстанские авиалинии заключили с концерном Boeing контракты на сумму 1,3 млрд долларов. В частности, компания SCAT Airlines заказала шесть самолетов модели Boeing-737 MAX 8. Национальная авиакомпания Казахстана Air Astana намерена приобрести три самолета "787 Дримлайнер" с поставкой в 2021 году.
В свою очередь железнодорожная компания "Казахстан темир жолы" заключила соглашение с компанией General Electric на сумму более 900 млн долларов на поставку до 300 локомотивов с 2019 года. Кроме того, подписан контракт о сервисном обслуживании в течение 18 лет уже действующих в Казахстане 175 локомотивов компании GE.
Нурсултан Назарбаев пробудет в США до 18 января. По его словам, в ходе этого визита будут подписаны контракты с американскими компаниями на общую сумму 7,5 млрд долларов в сферах энергетики, торговли, сельского хозяйства, здравоохранения и цифровой инфраструктуры.
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