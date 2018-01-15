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Китайский юань войдет в корзину валютных резервов ФРГ
15:44 15.01.2018 |
Центральный банк Германии включил китайский юань в состав валют для формирования международных резервов.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Сообщается, что в результате такого решения банк ожидает повышения значимости китайской валюты в мире.
Кроме того, Бундесбанк решил добавить юань в резервную корзину в связи с тем, что ранее, в июне 2017 года Европейский инвестиционный банк вложил 500 млн евро в юаневые активы.
"ЕЦБ включил китайскую валюту в свои валютные резервы, и этому примеру последовали некоторые другие европейские центробанки", - сказал член руководящего совета Андреас Домбре.
После включения юаня в корзину валют МВФ со специальными правами заимствования в 2016 году, рост валюты замедлился.
Так как меры по контролю за движением капитала остаются в силе, юань стал 6-й самой используемой мировой валютой, ранее занимая 4-е место.
В 2017-м юань укрепился на 6,8% против доллара.
"Китай может пойти дальше в плане интернационализации валюты. Однако следует помнить о препятствиях, политических интервенциях и возможных регуляторных изменениях", - добавляет Домбре.
Напряженность между США и Китаем из-за дефицита торгового баланса, который Трамп объясняет слабым юанем, не сделала валюту недооцененной.
"По нашим подсчетам, стоимость юаня не дает китайским экспортерам конкурентного преимущества. Напротив, ценовая конкурентоспособность китайской экономики довольно низкая", - заключает Бундесбанк.
Народный банк Китая 2 января 2018 года укрепил курс юаня к доллару до максимума за последние четыре месяца. Китайский ЦБ установил средний обменный курс юаня к доллару на уровне 6,5078.
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