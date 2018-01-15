США выйдут из сделки по иранскому атому, если Европа не поможет в ее модификации - Трамп

Президент США Дональд Трамп предупредил в пятницу, что его страна выйдет из соглашения по иранскому атому, если европейские партнеры Вашингтона не помогут в ликвидации существенных недочетов этого документа.

"Сегодня я продлеваю приостановку ряда санкций, связанных с атомной программой. Но я это делаю исключительно для того, чтобы наши европейские союзники согласились работать над ужасными недочетами сделки по иранскому атому", - отметил он в заявлении.

"Это - последний шанс. В случае, если достигнуть соглашения будет невозможно, США больше не будут продлевать приостановку санкций", - добавил Д.Трамп.

"Если в какой бы то ни было момент я решу, что достижение соглашения невозможно, я немедленно выйду из этой сделки", - предупредил он.

"Я призываю ключевые европейские страны присоединиться к усилиям США, нацеленным на устранение существенных недочетов соглашения. Также нам следует дать ответ на иранские агрессивные действия и поддерживать иранский народ", - добавил президент США.

Согласно заявлению, президент США готов работать с Конгрессом над законами, касающимися позиции США по ядерной сделке с Ираном.

"Несмотря на то, что я склонялся к иному решению, я все еще не вывел США из иранской ядерной сделки. Напротив, я обозначил два возможных пути решения: либо исправлять ужасные недостатки сделки, либо США выходит из нее", - заявил Д.Трамп.

В то же время, любой закон, касающийся Ирана, должен включать в себя "четыре критических компонента", отмечает Д.Трамп. Так, США хотят, чтобы Иран дал возможность международным инспекторам осмотреть абсолютно все объекты, которые посчитают нужным. Кроме того, закон должен полностью гарантировать, что Иран никогда не сможет владеть ядерным оружием, пишет Д.Трамп. Также у соглашения по иранскому атому, по мнению Д.Трампа, должен быть неограниченный срок действия. Кроме того, президент США считает, что нельзя по отдельности рассматривать ядерную проблему Ирана и его работу над созданием баллистических ракет.

"Если Иран не будет соблюдать любое из этих обязательств, ядерные санкции США автоматически возобновятся", - заявил Д.Трамп.

В октябре 2017 года Д.Трамп сообщил, что не будет подтверждать выполнение Ираном условий СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе). По словам президента, следует пересмотреть ряд пунктов договоренностей с Ираном. Он также предупредил, что в дальнейшем США, если посчитают это нужным, могут в любой момент выйти из данного соглашения.