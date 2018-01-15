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Жителям Гавайев по ошибке сообщили о ракетном ударе по островам
07:51 15.01.2018 |
Жители Гавайских островов получили на свои мобильные телефоны предупреждение, гласившее: "Угроза приближающейся к Гавайям баллистической ракеты. Немедленно направляйтесь в укрытие. Это не учебная тревога".
Губернатор штата Дэвид Айдж извинился перед гавайцами, объяснив, что причиной тревоги стал некий сотрудник, нажавший не ту кнопку.
Американское правительство пообещало провести всестороннее расследование, сообщает Би-Би-си.
Система предупреждения была введена из-за того, что островной штат США потенциально находится в пределах досягаемости ракет Северной Кореи.
В декабре на Гавайях впервые со времен холодной войны проверили работу системы оповещения о ядерном нападении.
Газета Honolulu Star-Advertiser сообщила, что СМС о тревоге было разослано властями по ошибке в 08:07 утра. Спустя 18 минут людей поспешили успокоить, разослав электронное письмо с опровержением.
Для отправки СМС с опровержением потребовалось 38 минут.
Служба по чрезвычайным ситуациям написала в "Твиттере": "Угрозы ракетного удара по Гавайям НЕТ".
Ведомство сообщило, что ложная тревога вызвала полноценную панику.
По сообщению канала CNBC, извещение о тревоге действительно вызвало у людей сильную панику, многие побежали искать бомбоубежища.
Северокорейская угроза
Между тем ракетно-ядерная программа Северной Кореи вызывают все большую озабоченность в мире.
В прошлом году КНДР неоднократно грозилась запустить ракеты средней дальности по району Тихого океана, в котором расположена американская военная база на острове Гуам. Гавайи же являются ближайшим к северокорейской территории американским штатом.
В сентябре Пхеньян провел шестое ядерное испытание.
В декабре Honolulu Star-Advertiser написала, что ракета, запущенная из КНДР, может долететь до Гавайев за 20 минут.
"Если вы не в помещении, немедленно найдите укрытие в здании. Оставайтесь в помещении, не приближаясь к окнам. Если вы за рулем, безопасно остановитесь на обочине и найдите укрытие в ближайшем здании, где вам нужно лечь на пол. Мы сообщим, когда угроза минует. Это не учебная тревога!", - говорилось в сообщении.
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