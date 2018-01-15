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Чехию ждет второй тур президентских выборов
07:45 15.01.2018 |
Победу в первом туре президентских выборов в Чехии одержал нынешний глава государства Милош Земан, за него отдали голоса 38,59% избирателей, приводит в субботу чешское радио данные Статистического управления Чехии на основании подсчета 99,9% голосов избирателей.
На втором месте - его основной конкурент, бывший глава Академии наук Чехии Иржи Драгош с 26,6%.
Явка избирателей составила 61,91%.
Поскольку ни один кандидат не набрал более 50% голосов, 26 и 27 января состоится второй тур выборов.
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