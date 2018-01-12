Социал-демократы и консерваторы ФРГ договорились начать коалиционные переговоры

Хорст Зеехофер, Ангела Меркель и Мартин Шульц на пресс-конференции по итогам консультаций

В Германии завершились предварительные консультации между блоком христианских партий ХДС/ХСС и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) о возможности создания правительственной коалиции. После продолжавшегося около суток заключительного раунда консультаций утром в пятницу, 12 января, лидеры ХДС, ХСС и СДПГ Ангела Меркель (Angela Merkel), Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) и Мартин Шульц (Martin Schulz) объявили, что предложат своим партиям приступить к официальным коалиционным переговорам.

Участники предварительных консультаций, представляющие три партии, единогласно проголосовали за итоговый документ, который ляжет в основу коалиционных переговоров. Их начало будет возможно после съезда СДПГ, который пройдет 21 января в Бонне.

Лидеры партий "крайне довольны" результатами

Все три председателя партий заявили, что довольны результатами предварительных консультаций и назвали их прорывом для Германии и Европы. Канцлер ФРГ и лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель подчеркнула, что на встрече созданы предпосылки того, что Германия будет хорошо жить и через 10-15 лет. Каждому участнику переговоров удалось в некоторых вопросах "пересилить себя", добавила она. Говоря о содержании итогового соглашения, она указала на достигнутые цели по общественной безопасности и существенные улучшения в сфере ухода за больными и пенсионной сфере.

Председатель Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер подчеркнул, что он "крайне доволен" результатами предварительных консультаций. Тем самым участники консультаций дали "правильный ответ" на результаты выборов в бундестаг, прошедших 24 сентября, отметил он, имея в виду существенные потери голосов всеми тремя партиями по сравнению с предыдущими выборами. По словам лидера ХСС, консерваторы и социал-демократы хотели продемонстрировать избирателям, что поняли их недовольство предыдущей "большой коалицией".

По его словам, общим принципом переговоров было стремление улучшить жизнь всех жителей страны "от детсадовцев до проживающих в домах престарелых". Одновременно Зеехофер выразил уверенность, что до Пасхи в Германии будет создано новое правительство.

"Обновление общества, укрепление сплоченности, возвращение доверия"

Лидер социал-демократов Мартин Шульц также заявил об "отличных результатах". Переговоры проходили в духе "обновления общества, укрепления сплоченности и возвращения утерянного доверия", заявил он. По словам Шульца, во время итогового раунда консультаций шли "бурные" дискуссии, однако они были отмечены взаимным доверием.

На консультациях, в частности, достигнута договоренность о том, что число принимаемых беженцев не будет превышать 180-220 тысяч человек в год, а также будет жестко лимитировано воссоединение семей для беженцев с ограниченным статусом защиты. Воссоединение семей для таких беженцев на первых порах будет невозможно, а затем будет ограничено в масштабе, не превышающем одну тысячу человек в месяц.

Вопреки первоначальным требованиям СДПГ, стороны достигли согласия не повышать максимальную налоговую ставку в ФРГ с нынешних 42 до 45 процентов. Налог на солидарность будет поэтапно снижаться, с тем чтобы к 2021 году сумма налоговых поступлений по этой линии была снижена на 10 млрд евро. Достигнуто предварительное соглашение и по еще одной спорной теме - применение в сельском хозяйстве средства для уничтожения сорняков глифосат будет резко сокращено.