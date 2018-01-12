S&P снизило суверенный рейтинг Бразилии до BB

Рейтинговая оценка долгосрочных долговых обязательств Бразилии в иностранной и национальных валютах со стороны S&P Global Ratings была снижена с "BB" до "BB-". Рейтинг краткосрочных бразильских гособлигаций был сохранен на прежнем уровне "B". Прогноз по кредитному рейтингу Бразилии был повышен с "негативного" до "стабильного".

В S&P Global Ratings мотивировали решение снизить суверенный рейтинг Бразилии на еще одну ступень ниже инвестиционного уровня (по шкале S&P) сохранением политической неопределенности в стране.

В пресс-релизе S&P отмечается, что власти Бразилии "добились меньших успехов, чем ожидалось, в своевременном принятии необходимых законодательных мер для корректировки структурного фискального дисбаланса и растущего госдолга".

Кроме того, в американской компании также отметили потенциальные риски роста политической неопределенности в Бразилии после выборов, которые пройдут в октябре 2018 г.

Президент Мишел Темер не смог провести пенсионную реформу в Бразилии, он остается крайне непопулярным президентом с момента смены на этом посту Дилмы Руссефф в 2016 г. после ее отстранения от власти в результате импичмента.

По данным опроса, проведенного компанией Ibope 20 декабря 2017 г., 74% опрошенных заявили о негативной оценке его президентства.