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Минфин США: меры в рамках закона о санкциях против РФ будут объявлены в ближайшее время
07:49 12.01.2018 |
Меры, предусмотренные подписанным президентом США Дональдом Трампом в 2017 году законом о санкциях в отношении России, будут объявлены в ближайшем будущем, заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
"Мы работаем над этим, как мы уже говорили. Они будут объявлены в ближайшем будущем. Это то, на чем мы сфокусированы", - сказал он журналистам в четверг в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос.
Новый закон о санкциях, в частности, предусматривает расширение вторичных санкций и направление Минфином в Конгресс до конца января списка российских бизнесменов, приближенных к высшему руководству России.
Источники газеты "Коммерсантъ" в госорганах США, не работающие непосредственно над документом, но причастные к реализации политики в отношении России, полагают, что в перечень могут войти более 50 человек, а с членами семей (как того требует закон) - до 300.
Закон не предусматривает автоматического введения против лиц, включенных в список, санкций, однако такие меры могут быть также предложены.
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