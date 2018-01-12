Минфин США: меры в рамках закона о санкциях против РФ будут объявлены в ближайшее время

Меры, предусмотренные подписанным президентом США Дональдом Трампом в 2017 году законом о санкциях в отношении России, будут объявлены в ближайшем будущем, заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

"Мы работаем над этим, как мы уже говорили. Они будут объявлены в ближайшем будущем. Это то, на чем мы сфокусированы", - сказал он журналистам в четверг в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос.

Новый закон о санкциях, в частности, предусматривает расширение вторичных санкций и направление Минфином в Конгресс до конца января списка российских бизнесменов, приближенных к высшему руководству России.

Источники газеты "Коммерсантъ" в госорганах США, не работающие непосредственно над документом, но причастные к реализации политики в отношении России, полагают, что в перечень могут войти более 50 человек, а с членами семей (как того требует закон) - до 300.

Закон не предусматривает автоматического введения против лиц, включенных в список, санкций, однако такие меры могут быть также предложены.

