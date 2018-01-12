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США хотят контролировать морские пути в КНДР
07:45 12.01.2018 |
США планируют обсудить меры контроля морских путей в КНДР на предстоящей встрече министров иностранных дел по Северной Корее. Об этом в четверг, 11 января на брифинге в Вашингтоне заявил директор по политическому планированию Госдепартамента США Брайан Хук.
"Мы продолжаем изучать все опции для расширения возможности препятствовать движению судов, перевозящих товары в КНДР и из нее, поддерживая тем самым ядерную и ракетную программы Пхеньяна", - отметил Хук. Такие меры помогли бы отрезать доступ Северной Кореи к ресурсам, пояснил он.
Представителей РФ и Китая на встрече не будет
Главы МИД России и Китая на переговоры в Ванкувере не приглашены. В то же время Вашингтон планирует впоследствии ознакомить Москву и Пекин с результатами консультаций, добавил Брайан Хук. Со стороны США во встрече примут участие госсекретарь Рекс Тиллерсон и министр обороны Джеймс Мэттис.
Встреча министров иностранных дел по поводу ситуации вокруг КНДР пройдет 16 января в Ванкувере, ее организуют США и Канада. В переговорах примут участие представители Южной Кореи, Японии, Индии и Швеции, передает агентство dpa. Ожидается, что в Ванкувер также приедут главы МИД стран, чьи войска принимали участие в Корейской войне 1950-53 годов в составе миссии ООН - то есть Австралии, Бельгии, Великобритании, Колумбии, Эфиопии, Франции, Греции, Люксембурга, Нидерландов, Новой Зеландии, Филиппин, ЮАР, Тайланда и Турции.
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