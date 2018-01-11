Канада подала жалобу в ВТО на импортные пошлины США

Власти Канады направили во Всемирную торговую организацию жалобу на систематические меры США по введению заградительных тарифов на продукцию других стран, отметив почти 190 случаев применения импортных пошлин со стороны США.

Жалоба Канады на действия США была направлена в ВТО 20 декабря 2017 г., ее текст был опубликован 10 января.

В документе (PDF) приведены примеры почти 190 случаев применения антидемпинговых и компенсационных пошлин со стороны США против продукции таких стран, как Бразилия, Индия, Китай, а также стран Европейского союза. Ряд примеров касается протекционистских действий США начала 2000-х гг., однако большинство случаев приходится на период нескольких последних лет после 2014 г.

Власти Канады отмечают, что столь массовое использование заградительных тарифов со стороны США за последние годы является нарушением правил международной торговли.

В США негативно отреагировали на жалобу Канады в ВТО.Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер назвал действия канадских властей "широкой и неблагоразумной атакой на систему США по исправлению торговых проблем".