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ЕС обеспокоен развитием Ираном программы баллистических ракет
14:05 11.01.2018 |
Глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини выразила беспокойство в связи с развитием Тегераном программы баллистических ракет и его политикой в регионе.
ЕС в будущем уделит внимание этим вопросам в "соответствующем формате", заявила она в четверг в Брюсселе.
В то же время, она подчеркнула, что совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана является основой отношений между ЕС и Ираном.
"Соглашение позволяет вести более глубокое сотрудничество и диалог с Ираном по всем вопросам", - сказала она, отметив, что это соглашение действительно работает.
"Соглашение работает, оно выполняет главную цель - держать под контролем иранскую ядерную программу", - отметила она.
По ее словам, кроме этого, СВПД играет ключевую роль для обеспечения безопасности Европы и функционирования режима нераспространения ядерного оружия.
ЕС продолжит поддерживать полное выполнение СВПД, сказала Ф.Могерини.
В свою очередь министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон высказал мнение, что любые вопросы политики Ирана должны решаться и обсуждаться вне диалога о СВПД.
"Иран должен иметь возможность продемонстрировать, что он - дружелюбный сосед в регионе. Мы должны параллельно - не в связи с СВПД, но параллельно - сфокусироваться на том, что Иран может сделать для решения кризиса в Йемене, поспособствовать примирению в Сирии и помочь решить другие региональные проблемы", - заявил Б.Джонсон в четверг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам переговоров с главами МИД Ирана, Германии и Франции, а также руководителем европейской дипломатии.
"Согласно данным МАГАТЭ, Иран выполняет условия сделки, и это очень важно для нас. И нам также важно добиваться мировой поддержки этой сделки", - подчеркнул британский министр, добавив, что "на сегодняшний день никто не смог предложить лучшей альтернативы для СВПД".
"Народ Ирана должен получить экономические выгоды от снятия санкций", - уверен Б.Джонсон.
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