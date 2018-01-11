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Индия на 2 года запретила PwC проводить аудиторские проверки публичных компаний
10:06 11.01.2018 |
Индийский Совет по ценным бумагам и биржам (SEBI) на два года запретил PwC проводить на территории страны аудиторские проверки компаний, зарегистрированных на биржах.
В докладе на 108 страницах SEBI признал PwC виновной в деле Satyam - одном из крупнейших финансовых скандалов в Индии в последние годы. По мнению регулятора, консалтинговая компания пренебрегла своими обязанностями, не заметив "вопиющие аномалии" в финансовой отчетности Satyam.
Решение не затронет аудит отчетности за 2017-2018 фингод, который для большинства компаний Индии завершится 31 марта.
Как отмечает индийская LiveMint, вердикт SEBI является одним из самых жестких в мире в отношении компаний "большой четверки".
Помимо запрета на аудиторские услуги, PwC и два ее партнера, которые непосредственно работали с Satyam, должны будут вернуть доходы, полученные от такого сотрудничества, в размере 130 млн индийских рупий (около $2 млн), а также проценты на эту сумму - 12% годовых с января 2009 года (около 140 млн рупий).
Санкции настигли PwC спустя девять лет после того, как всплыло мошенничество Satyam, пишет Times of India. Компания дважды пыталась урегулировать спор через согласительные процедуры.
"Мы разочарованы результатами расследований SEBI и его решением. Мы уверены, что добьемся приостановления приказа, прежде чем он вступит в силу", - говорится в сообщении PwC.
По данным SEBI, ИТ-компания Satyam завышала выручку в течение пяти лет, начиная с 2003 года, в том числе путем отражения в отчетности более 7,5 тыс. фальшивых счетов. Мошенничество сошло Satyam с рук во многом из-за того, что "PwC не провела независимую проверку достоверности ежемесячных справок о состоянии банковских счетов", утверждает регулятор.
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