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США могут вернуться к соблюдению Парижского соглашения по климату - Трамп
09:38 11.01.2018 |
Президент США Дональд Трамп не исключил, что его страна может вернуться в Парижское соглашение по климату.
"Парижское соглашение по климату (...) было очень несправедливо по отношению к США. Нам было очень сложно заниматься бизнесом. Это унесло много наших ценных активов", - сказал Д.Трамп в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг.
Однако он добавил, что США "вероятно, могут вернуться обратно".
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