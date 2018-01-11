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США поставили Россию в один ряд с Суданом и Нигером по опасности для поездок
08:07 11.01.2018 |
Госдепартамент США в среду, 10 января, опубликовал новые рекомендации относительно безопасности путешествий в страны мира для американских граждан. Все государства в списке разделены на четыре категории, Россия попала в третью группу - в такие страны американцам советуют "избегать поездок" из-за "серьезных рисков" для безопасности.
В первую группу попали государства, где достаточно соблюдать стандартные меры предосторожности. Здесь оказалась большая часть стран мира, в частности Австрия, Канада, Швейцария, скандинавские страны, все восточноевропейские государства Евросоюза, почти все бывшие республики СССР (кроме РФ, Украины и Азербайджана) и многие другие.
Германия и Украина - во второй группе
Ко второй категории стран, где, по оценке Вашингтона, необходима повышенная осторожность, из-за угрозы терактов попали многие западноевропейские государства, включая Германию, Великобританию и Францию. Сюда же отнесена и Украина в связи с "преступностью и беспорядками". Во вторую группу занесли еще Бразилию, Индию, Китай, Саудовскую Аравию и другие государства.
Путешествия в государства третьей группы, куда попала Россия, власти США рекомендует пересмотреть. РФ оказалась в этой категории, так как в стране сохраняется опасность терроризма, а американские граждане "часто" подвергаются различным притеснениям, говорится на сайте Госдепа. В эту же группу по разным причинам внесены Венесуэла, Куба, Нигер, Судан, Пакистан, Турция и другие.
Из-за возможной угрозы жизни американские власти не советуют своим гражданам ездить в страны четвертой категории, где оказались Афганистан, Ирак, Иран, Ливия, Северная Корея, Сирия, Сомали и ряд других государств. Все рекомендации можно посмотреть на интерактивной карте на сайте Госдепа.
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