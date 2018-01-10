Почему санкции в отношении Ирана помогут нефтеюаню?

Через несколько дней президент США Дональд Трамп может попытаться вновь ввести санкции в отношении Ирана, однако этот шаг не только усугубит напряженность между двумя странами, но и может серьезно изменить расстановку сил в мире. Почему?

Связь между этими двумя событиями на первый взгляд не очевидна, однако попытка изолировать Иран от международного рынка заставит страну искать новые возможности, но самое главное, они уже есть.

На сначала немного предыстории. Иран долгое время находился под санкциями США, тогда Министерство финансов США смогло ограничить доступ Ирана к мировой финансовой системе, поскольку торговля нефтью в мире ведется за доллары, а значит, Иран не мог продавать свое сырье другим странам, конечно, за некоторым исключением.

В результате добыча и экспорт нефти из Исламской Республики резко сократился, что повлияло и на финансовое положение страны.

В этот раз все выглядит несколько иначе. Во-первых, администрация Трампа, скорее всего, в этот раз останется в одиночестве, и международное сообщество санкции не поддержит. Еще несколько месяцев назад аналитики Goldman Sachs писали, что односторонние санкции почти не повлияют на нефтедобывающую отрасль Ирана.

Но самое главное, у Ирана появляется альтернатива. Некоторые эксперты уверены, что санкции Вашингтона приведут к тому, что Иран начнет продавать нефть по контрактам, номинированным в юанях, а не долларах.

Напомним, Китай долгое время разрабатывал нефтяные фьючерсы, и, по имеющейся из китайских СМИ информации, торги этими контрактами начнутся уже 18 января. Это событие пойдет на пользу не только Ирану, но может полностью изменить устоявшиеся правила мировой торговли нефтью. Собственно говоря, именно для этого власти Поднебесной и проводят этот эксперимент - чтобы сделать из юаня петроюань.

Понятно, что это вопрос не одного дня и доллар в одночасье никуда не исчезнет, а торговля нефтью за доллары сохранится, но это будет сильнейший удар по позициям доллара в качестве резервной валюты. Иран в данном случае выступит лишь катализатором ускорения этого процесса.

Для того чтобы фьючерсный рынок Китая функционировал на полную мощность, нужно, чтобы этот контракт был ликвидным и на него был спрос. Чтобы перейти от доллара на юань, потребуются годы, тем не менее запуск нефтяного фьючерса, еще раз отметим, станет одной из главных ступеней на пути юаня к статусу резервной валюты.

История вопроса

Китай уже давно планирует расширение использования юаня, что важно с учетом растущей напряженности, и теперь, судя по всему, для этого отличное время.

Шанхайская международная энергетическая биржа, подразделение Шанхайской биржи фьючерсов, будет известна под аббревиатурой INE и позволит китайским покупателям фиксировать цены на нефть и платить в местной валюте.

Кроме того, иностранным трейдерам будет разрешено инвестировать, потому что биржа зарегистрирована в зоне свободной торговли Шанхая.

Даже Bloomberg признает, что действия Китая могут иметь потенциальные последствия для позиции США в качестве эмитента основной валюты на нефтяном рынке. Издание "Цземянь синьвэнь" утверждает, что торги будут запущены 18 января. В настоящее время скорейшим образом открываются счета для заинтересованных в таких сделках клиентов.

Китай является крупнейшим в мире потребителем и импортером нефти. В 2016 г. КНР в среднем потреблял около 11,5 млн баррелей нефти в сутки. Доля импортной нефти в потреблении страны по итогам 2016 г. выросла до 65,6%.

Это будет важный сигнал инвесторам о том, что центр торговли "черным золотом" постепенно смещается на Восток. Кроме того, не стоит забывать, что китайцы являются крупнейшим импортером нефти в мире и смогут оказывать давление на крупнейших поставщиков, призывая их начать торговлю на Шанхайской бирже.

Напомним также, что власти Поднебесной уже сделали важный шаг по превращению юаня в международную резервную валюту: в прошлом году они добились включения юаня в корзину резервных валют Международного валютного фонда.

Учитывая тот факт, что Китай является крупнейшим в мире импортером нефти, данный контракт может стать новым эталоном для трейдеров, только на этот раз базироваться он будет уже в Азии. Сейчас на мировом рынке торгуются два эталонных контракта на сырую нефть - WTI и Brent, и оба они номинированы в долларах США.

Появление фьючерса, номинированного в юанях, позволит экспортерам, например России и Ирану, избегать использования долларов и в случае необходимости обходить санкции. Кроме того, на биржах Гонконга и Шанхая можно будет конвертировать юань в золото, что станет дополнительным стимулом для смещения торговли в Азию.