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Президент Южной Кореи заявил о готовности к переговорам с Ким Чен Ыном, но на определенных условиях
08:45 10.01.2018 |
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что при определенных условиях готов к встрече с руководителем Северной Кореи Ким Чен Ыном.
Мун Чжэ Ин подтвердил, что готов к встрече "в любое время", но "это не должно быть встречей просто ради встречи". "Для проведения саммита необходимо создать соответствующие условия и гарантировать определенные результаты встречи", - сказал президент Южной Кореи на пресс-конференции в среду.
По мнению лидера Южной Кореи, "решение проблемы отношений между Югом и Севером Кореи может быть облегчено при условии решения ядерной проблемы Северной Кореи". "С другой стороны, улучшение отношений между Югом и Севером может способствовать решению северокорейской ядерной проблемы", - заявил он.
Мун Чжэ Ин, тем не менее, отметил, что до решения мирным путем вопроса о денуклеаризации КНДР Южная Корея продолжит вместе с мировым сообществом сохранять санкционный режим, в том числе и односторонние санкции против Пхеньяна.
Накануне состоялась межкорейская встреча на министерском уровне. Представители Северной Кореи заявили о планах КНДР отправить на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане "делегацию высокого ранга".
Мун Чжэ Ин, оценивая результаты встречи, отметил, что "это только первый шаг", следующим должна быть денуклеаризация Северной Кореи.
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