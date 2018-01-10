ВБ: Мировая экономика впервые с 2008 г достигнет наивысшего роста

Мировая экономика в текущем году впервые с финансового кризиса 2008 года достигнет наивысшей точки роста, однако в ближайшие 10 лет она будет замедляться примерно до 2,3% в соответствии с циклическим характером экономики, сообщила журналистам ведущий автор январского прогноза Всемирного банка Global Economic Prospects Франческа Онсорг.

По ее словам, в 2018 году мировая экономика, вероятно, достигнет наивысшей точки роста после финансового кризиса 2008 года. Согласно прогнозу ВБ, в текущем году мировой ВВП вырастет на 3,1% вместо ранее ожидавшихся 2,9%, в 2019 году рост составит 3% вместо 2,9%. Росту мирового ВВП будет способствовать увеличение объема инвестиций, промышленного производства, а также торговли. Кроме того, ожидается, что будет закрыт негативный разрыв в мировом производстве.

При этом ВБ существенно улучшил прогноз по темпу роста развитых экономик в ближайшие два года. Предполагается, что ВВП этих стран в 2018 году вырастет на 2,2% вместо ожидавшихся 1,8% в июньском прогнозе. В 2019 году экономика будет ускоряться на 1,9% вместо 0,9%.

Рост ВВП США в этом году составит 2,5% вместо 2,2%, ожидавшихся ранее, в 2019 году - 2,2% вместо 1,9%, а по итогам 2017 года рост составит 2,3% вместо 2,1%.

Еврозона также остается в тренде экономического роста, считают во Всемирном банке. В 2018 году рост ее ВВП составит 2,1% вместо 1,5%; в 2019 году - 1,7% вместо 1,5%. По итогам прошлого года рост экономики стран еврозоны может составить 2,4% вместо 0,7%.

Развивающиеся страны сохранят свои более высокие темпы роста, однако ВБ не ожидает существенного ускорения экономических темпов. Так, банк повысил прогноз по росту ВВП развивающихся стран только по итогам 2017 года - до 4,3% с 4,1%. В последующие три года сохранен предыдущий прогноз на уровне 4,5% - в 2018 году, 4,7% - в 2019 и 2020 годах.

Как отмечается в докладе, большинство стран развивающихся рынков в 2017 году воспользовались восстановлением цен на сырье. Улучшение экономической активности имело место среди таких экспортеров сырья, как Бразилия и Россия, которые смогли побороть рецессию и "увеличить уверенность".

Как пояснила РИА Новости ведущий экономист Всемирного банка Франческа Онсорг, российская экономика выиграла от роста цены на нефть в прошлом году, а также от общей положительной ситуации в мировой экономике.

"Россия получает преимущества от роста цен на сырьё. В частности, рост цен на нефть в конце прошлого года оказал существенное положительное влияние на показатели российской экономики. Кроме этого, позитивное влияние на нее оказывает текущая ситуация в мировой экономике, сопровождающаяся ростом торговли и инвестиций", - отметила Онсорг.

На последующее десятилетие прогнозы Всемирного банка не так оптимистичны, сообщила Онсорг во вторник, представляя новый доклад финансовой организации. По ее словам, в соответствии с цикличной природой экономики, а также рядом предположений банка, в следующее десятилетие мировая экономика будет замедляться.

"Потенциальный рост мировой экономики в следующее десятилетие может составить около 2,3%. При этом этот рост может быть на 1,5 процентных пункта ниже, чем в десятилетие, предшествовавшее мировому финансовому кризису", - сказала экономист.

Основные риски Всемирный банк видит на финансовых рынках, которые "в настоящее время очень уязвимы" и на которых видны признаки возможной рецессии. "Они уязвимы к непредсказуемым негативным новостям на фоне переоцененности рынка акций развитых стран и низкой премии на других рынках", - отметила она.