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Площадь перед посольством России в США назовут в честь Немцова
08:22 10.01.2018 |
Городской совет Вашингтона единогласно одобрил законопроект о переименовании площади перед посольством России в честь убитого оппозиционера Бориса Немцова.
У площади с сегодняшнего дня два адреса - официальный, Висконсин-авеню, и церемониальный - площадь Бориса Немцова.
Новые таблички установят 27 февраля, в годовщину смерти политика. Табличек будет четыре, их разместят на каждой из сторон площади.
На них будут отображаться оба адреса - посольство России может пользоваться одним из них по своему усмотрению.
Стоимость установки и производства одной таблички - 170 тысяч долларов, эти деньги выделят из городского бюджета.
Решение о переименовании депутаты местного совета приняли единогласно.
Идея назвать именем Немцова площадь возле российского посольства обсуждалась в Вашингтоне давно - проект, подобный сегодня принятому горсоветом, сперва появился в сенате США. Его авторами выступили республиканец Марко Рубио и демократ Кристофер Кунс.
Проект вынесли на тайное голосование комитета сената по вопросам международных отношений - его одобрение было заблокировано одним голосом члена комитета.
Соединенные штаты не в первый раз практикуют переименование улиц и площадей своих городом в знак солидарности с представителями оппозиции и лидерами мнений, не совпадающих с официальной линией советского и российского правительств.
В 1984 году, в знак протеста против отношения СССР к диссидентам, в частности, к академику Сахарову, объявившему о начале своей второй голодовки, сенатский комитет США во вопросам бюджетирования переименовал одну из улиц, прилегающих к советскому посольству, в площадь Андрея Сахарова.
В то время это переименование сломало до сих пор существующую практику - до 1984 году улицы называли именами людей, которые были мертвы не менее двух лет. Принятию этого решения сопротивлялись и Госдепартамент, и горсовет Вашингтона, но сенат был непреклонен, и закон вступил в силу.
Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Ему несколько раз выстрелили в спину из пистолета. По подозрению в совершении преступления несколько дней спустя задержали пятерых уроженцев Чечни.
Процесс по делу об убийстве российского политика завершился в июле этого года. В итоге коллегия присяжных признала всех пятерых подсудимых виновными.
На основании вердикта присяжных судья Московского окружного военного суда Юрий Житников приговорил обвиняемых к срокам от 11 до 20 лет лишения свободы.
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