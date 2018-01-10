Площадь перед посольством России в США назовут в честь Немцова

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Площадь перед посольством России в США назовут в честь Немцова

Городской совет Вашингтона единогласно одобрил законопроект о переименовании площади перед посольством России в честь убитого оппозиционера Бориса Немцова.

У площади с сегодняшнего дня два адреса - официальный, Висконсин-авеню, и церемониальный - площадь Бориса Немцова.

Новые таблички установят 27 февраля, в годовщину смерти политика. Табличек будет четыре, их разместят на каждой из сторон площади.

 

На них будут отображаться оба адреса - посольство России может пользоваться одним из них по своему усмотрению.

Стоимость установки и производства одной таблички - 170 тысяч долларов, эти деньги выделят из городского бюджета.

Решение о переименовании депутаты местного совета приняли единогласно.

 Мемориальная табличка на жилом доме на Малой Ордынке в Москве, где жил политик.

Идея назвать именем Немцова площадь возле российского посольства обсуждалась в Вашингтоне давно - проект, подобный сегодня принятому горсоветом, сперва появился в сенате США. Его авторами выступили республиканец Марко Рубио и демократ Кристофер Кунс.

Проект вынесли на тайное голосование комитета сената по вопросам международных отношений - его одобрение было заблокировано одним голосом члена комитета.

Соединенные штаты не в первый раз практикуют переименование улиц и площадей своих городом в знак солидарности с представителями оппозиции и лидерами мнений, не совпадающих с официальной линией советского и российского правительств.

В 1984 году, в знак протеста против отношения СССР к диссидентам, в частности, к академику Сахарову, объявившему о начале своей второй голодовки, сенатский комитет США во вопросам бюджетирования переименовал одну из улиц, прилегающих к советскому посольству, в площадь Андрея Сахарова.

В то время это переименование сломало до сих пор существующую практику - до 1984 году улицы называли именами людей, которые были мертвы не менее двух лет. Принятию этого решения сопротивлялись и Госдепартамент, и горсовет Вашингтона, но сенат был непреклонен, и закон вступил в силу.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Ему несколько раз выстрелили в спину из пистолета. По подозрению в совершении преступления несколько дней спустя задержали пятерых уроженцев Чечни.

 

Процесс по делу об убийстве российского политика завершился в июле этого года. В итоге коллегия присяжных признала всех пятерых подсудимых виновными.

На основании вердикта присяжных судья Московского окружного военного суда Юрий Житников приговорил обвиняемых к срокам от 11 до 20 лет лишения свободы.
 

ПО РУБРИКАМ

09:04 Дол­лар США сла­бо де­ше­ве­ет 10 ян­ва­ря от­но­си­тель­но ос­нов­ных ми­ро­вых ва­лют

07:31 Бир­жи АТР в ос­нов­ном сни­жа­ют­ся 10 ян­ва­ря по­сле ро­ста ра­нее

07:27 Ры­нок ак­ций США за­крыл­ся ро­стом, Dow Jones при­ба­вил 0,41%

09.01 По­сле Рож­де­ства бан­ки­ры по­вы­ша­ют курс дол­ла­ра на меж­бан­ке и ждут но­вую вы­руч­ку

09.01 Google за­пу­сти­ла пла­теж­ную си­сте­му Google Pay

09.01 Укреп­ле­ние грив­ни мо­жет на­чать­ся в кон­це ян­ва­ря - на­ча­ле фев­ра­ля - бан­ки­ры

09.01 ОВГЗ в об­ра­ще­нии по сум­ме ос­нов­но­го дол­га на 09.01.2018

09.01 НБУ со­хра­нил кри­те­рии рас­пре­де­ле­ния бан­ков на груп­пы на 2018

09.01 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 9 ян­ва­ря со­ста­вил 28,2032 грн

09.01 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 09.01.18

09.01 Со­зда­тель Ethereum Ви­та­лик Бу­те­рин пред­ло­жил но­вую мо­дель ICO

09.01 Ев­ро и фунт де­ше­ве­ют к дол­ла­ру и иене 9 ян­ва­ря

09.01 Telegram со­здаст соб­ствен­ную крип­то­ва­лю­ту и блок­чейн-плат­фор­му

09.01 Япон­ские ин­дек­сы об­но­ви­ли мак­си­му­мы с 1991г, гон­конг­ский ин­ди­ка­тор вы­рос 11-ю сес­сию под­ряд

09.01 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 9 ян­ва­ря

• дальше…

09:00 Нефть до­ро­жа­ет10 ян­ва­ря по­сле ро­ста до мак­си­му­ма за 3 го­да на­ка­нуне, Brent у $69,2 за бар­рель

07:52 Воз­об­нов­ля­е­мые ис­точ­ни­ки вый­дут на 1-е ме­сто в энер­ге­ти­ке ФРГ в 2018 го­ду

09.01 СУГ в опте 9 ян­ва­ря по­до­ро­жал на 200 грн

09.01 Рост цен про­из­во­ди­те­лей в Укра­ине в 2017г за­мед­лил­ся до 16,5% – Гос­стат

09.01 Ин­фля­ция в Укра­ине в 2017г уско­ри­лась до 13,7% – Гос­стат

09.01 Мин­фин ини­ци­и­ру­ет обя­за­тель­ную по­да­чу де­кла­ра­ций граж­да­на­ми с вы­со­ки­ми до­хо­да­ми

09.01 Нефть сла­бо до­ро­жа­ет 9 ян­ва­ря, Brent тор­гу­ет­ся у $67,85 за бар­рель

09.01 Бен­зи­ны и ДТ в роз­ни­це 9 ян­ва­ря по­до­ро­жа­ли на 10-40 коп./л

09.01 Зо­ло­то де­ше­ве­ет 9 ян­ва­ря на фоне про­гно­зов по став­ке ФРС США в 2018 го­ду

09.01 Укра­и­на ис­поль­зо­ва­ла 2,6 млрд куб. м га­за из ПХГ с на­ча­ла ото­пи­тель­но­го се­зо­на

• дальше…

08:45 Пре­зи­дент Юж­ной Ко­реи за­явил о го­тов­но­сти к пе­ре­го­во­рам с Ким Чен Ыном, но на опре­де­лен­ных усло­ви­ях

08:32 ВБ: Ми­ро­вая эко­но­ми­ка впер­вые с 2008 г до­стигнет наи­выс­ше­го ро­ста

08:22 Пло­щадь пе­ред по­соль­ством Рос­сии в США на­зо­вут в честь Нем­цо­ва

08:06 Как дол­го Гер­ма­ния мо­жет су­ще­ство­вать без пра­ви­тель­ства?

07:52 Воз­об­нов­ля­е­мые ис­точ­ни­ки вый­дут на 1-е ме­сто в энер­ге­ти­ке ФРГ в 2018 го­ду

09.01 ЦБ Ки­тая об­ва­лил курс юа­ня: за­чем и для че­го?

09.01 Подъ­ем Ард­зин­бы: За­чем Пу­ти­ну ну­жен мо­ло­дой ге­не­рал-не­удач­ник

09.01 Как Ким Чен Ын всех пе­ре­иг­рал

09.01 Ки­тай­ские май­не­ры на­ча­ли по­ки­дать стра­ну под дав­ле­ни­ем вла­стей

09.01 Пе­ре­ста­нов­ки в поль­ском ка­б­мине. Убра­ли ми­ни­стра ино­стран­ных дел Ва­щи­ков­ско­го, ми­ни­стра обо­ро­ны Ма­це­ре­ви­ча и не­ко­то­рых дру­гих

09.01 Ва­лют­ные ре­зер­вы Ки­тая в де­каб­ре вы­рос­ли 11-й ме­сяц под­ряд, при­ба­вив за год бо­лее $129 млрд

09.01 Рос­сий­скую ба­зу в Си­рии ата­ко­ва­ли вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ные дро­ны? Со­мни­тель­но

09.01 В Москве воз­му­ще­ны ис­ком ВТО в свя­зи с за­пре­том на им­порт сви­ни­ны из ЕС

09.01 Ки­тай ли­шил КНДР обо­ру­до­ва­ния и ме­тал­лов

09.01 В Иране за­пре­ти­ли пре­по­да­вать ан­глий­ский язык в на­чаль­ных шко­лах

• дальше…

09.01 Пол­но­цен­ный за­пуск Wi-Fi в ки­ев­ском мет­ро сно­ва пе­ре­но­сит­ся

09.01 Укра­и­на за­ня­ла пер­вое ме­сто в рей­тин­ге пас­пор­тов сре­ди стран СНГ и 44-е в ми­ре - Henley & Partners

09.01 Ки­ев­ские вла­сти сда­дут в арен­ду на 10 лет по­чти ты­ся­чу оста­но­вок

05.01 Ди­на­ми­ка пред­ло­же­ния на рын­ке особ­ня­ков Ки­е­ва и при­го­ро­да раз­ная

03.01 Во­круг Ки­е­ва нач­нут стро­ить но­вую коль­це­вую до­ро­гу

28.12 Укра­и­на пе­ре­хо­дит на опла­ту ме­ди­цин­ских услуг за каж­до­го па­ци­ен­та - Су­прун

27.12 Как из­ме­ни­лась ар­мия за год

27.12 Рен­та­бель­ность стро­и­тель­ства жи­лья эко­ном- и ком­форт-клас­са в Ки­е­ве со­став­ля­ет 25% - экс­перт

27.12 МВД со­об­ща­ет о вве­де­нии био­мет­ри­че­ско­го кон­тро­ля на же­лез­ной до­ро­ге в Укра­ине

26.12 По­чти по­ло­ви­на ки­ев­лян опла­чи­ва­ют сче­та через ин­тернет

21.12 По­гра­нич­ни­ки по­ка­за­ли, как бу­дут счи­ты­вать био­мет­ри­ку

20.12 Ки­ев­со­вет про­длил со­гла­ше­ния с Ки­ев­га­зом и Ки­ев­во­до­ка­на­лом до при­ня­тия но­вых

20.12 В Ки­е­ве на­чи­на­ет ра­бо­ту пер­вый отель се­ти Marriott International под брен­дом Aloft Kiev

19.12 Ин­декс ин­ве­сти­ци­он­ной при­вле­ка­тель­но­сти Укра­и­ны в 2017 г. вы­шел из не­га­тив­ной плос­ко­сти и со­хра­ня­ет ней­тра­ли­тет - ЕБА

18.12 Уля­на Су­прун: До 2020 ро­ку та­рифів і пе­реліку плат­них по­слуг не бу­де

• дальше…

07:40 Рас­смот­ре­ние де­ла Яну­ко­ви­ча под угро­зой, - ГПУ

09.01 НАБУ за­вер­ши­ла рас­сле­до­ва­ние де­ла Мар­ты­нен­ко

09.01 Укра­и­на за­ня­ла пер­вое ме­сто в рей­тин­ге пас­пор­тов сре­ди стран СНГ и 44-е в ми­ре - Henley & Partners

09.01 Рос­сия со­рва­ла пе­ре­го­во­ры о ми­ро­твор­цах ООН на Дон­бас­се

09.01 Борь­ба с кор­руп­ци­ей мо­жет стать глав­ной ча­стью пла­на Мар­шал­ла для Укра­и­ны

09.01 Ги­бри­ды за­ры­ва­ют­ся в зем­лю и го­то­вят­ся к ата­ке

09.01 Са­га об Укр­те­ле­ко­ме: Ри­нат Ах­ме­тов ата­ко­ван или ма­нев­ри­ру­ет?

09.01 Лон­дон по­ка не бу­дет смяг­чать ви­зо­вый ре­жим с Укра­и­ной

09.01 СМИ: Кур­чен­ко про­дал Они­щен­ко и Фук­су пра­ва на день­ги Яну­ко­ви­ча

05.01 Ляш­ко ку­пил дом сто­и­мо­стью 552 грн за кв. м – де­кла­ра­ция

05.01 ​Кипр­ский суд по­ста­но­вил за­мо­ро­зить ак­ти­вы Ах­ме­то­ва на $820 млн

05.01 Са­а­ка­шви­ли на ро­дине при­го­во­ри­ли за­оч­но к трем го­дам тюрь­мы за пре­вы­ше­ние пол­но­мо­чий на по­сту пре­зи­ден­та Гру­зии

04.01 Меж­ду ЛНР и ДНР на­зре­ва­ет оче­ред­ной ви­ток тор­го­вой вой­ны

04.01 Гла­ва МИД ФРГ на­ме­рен по­кон­чить с вой­ной на Дон­бас­се

03.01 Суд под­твер­дил ре­ше­ние ГМС об от­ка­зе ли­шен­но­му граж­дан­ства Укра­и­ны Са­а­ка­шви­ли в ста­ту­се ли­ца, нуж­да­ю­ще­го­ся в за­щи­те

• дальше…

07:46 Мин­фин США: пре­ступ­ни­ки пред­по­чи­та­ют дол­ла­ры, а не крип­то­ва­лю­ты

09.01 Google за­пу­сти­ла пла­теж­ную си­сте­му Google Pay

09.01 Гла­ва пор­но­стар­та­па скрыл­ся с день­га­ми по­сле ICO

09.01 CES 2018: SanDisk по­ка­за­ла са­мую ма­лень­кую 1-Тбайт флеш­ку

09.01 CES 2018: об­нов­лён­ный шлем вир­ту­аль­ной ре­аль­но­сти HTC Vive Pro и адап­тер Vive Wireless

09.01 Samsung The Wall — пер­вый в ми­ре 146-дюй­мо­вый мо­дуль­ный теле­ви­зор MicroLED

09.01 CES 2018: скру­чи­ва­ю­щий­ся OLED-дис­плей LG раз­ме­ром 65 дюй­мов

05.01 Син­дром пче­ло­мат­ки: по­че­му на­чаль­ни­цы ме­ша­ют жен­щи­нам де­лать ка­рье­ру

05.01 Apple при­зна­ла уяз­ви­мость по­чти всех сво­их си­стем

05.01 Ра­бо­та бу­ду­ще­го: 10 на­вы­ков, не­об­хо­ди­мых в 2020 го­ду

05.01 Пред­став­лен смарт­фон Nokia 6 вто­ро­го по­ко­ле­ния

04.01 Как Lego стал са­мым вли­я­тель­ным брен­дом

04.01 Bloomberg: Google в 2016 го­ду уве­ла в оф­шо­ры 16 млрд ев­ро

03.01 Шэ­нь­чж­энь пер­вым в ми­ре пол­но­стью пе­ре­шел на элек­тро­бу­сы: их в го­ро­де на­счи­ты­ва­ет­ся 16359 штук

03.01 На при­зыв юж­но­ко­рей­ской юри­ди­че­ской фир­мы по­дать в суд на Apple от­клик­ну­лось око­ло 67 000 че­ло­век

• дальше…

05.01 Син­дром пче­ло­мат­ки: по­че­му на­чаль­ни­цы ме­ша­ют жен­щи­нам де­лать ка­рье­ру

05.01 Ра­бо­та бу­ду­ще­го: 10 на­вы­ков, не­об­хо­ди­мых в 2020 го­ду

04.01 Как Lego стал са­мым вли­я­тель­ным брен­дом

29.12 Ты­ся­чи то­по­вых сай­тов при­ни­ма­ют не­за­мет­ные контр­ме­ры про­тив бло­ки­ров­щи­ков ре­кла­мы

28.12 Ком­па­нии США ме­ня­ют под­ход к по­ис­ку CEO из-за про­бле­мы сек­су­аль­ных до­мо­га­тельств

22.12 Ка­ва­лер па­рик­махер­ских услуг: фе­но­мен успе­ха Toni & Guy

20.12 Про­фес­сии бу­ду­ще­го: че­му учить­ся, чтобы пре­успеть в кон­ку­рен­ции с ро­бо­та­ми

14.12 10 ка­честв, ко­то­рые не лю­бят ра­бо­то­да­те­ли

12.12 Ха­рак­тер мо­жет по­ме­шать ка­рье­ре

04.12 Google и Facebook кон­тро­ли­ру­ют 84% гло­баль­но­го рын­ка циф­ро­вой ре­кла­мы

23.11 Как швед­ская ком­па­ния на­учи­лась пе­ча­тать ча­сти те­ла на 3D-прин­те­ре

22.11 Чер­ная пят­ни­ца: пять осо­бен­но­стей в Укра­ине

21.11 Со­бе­се­до­ва­ние: 4 во­про­са, чтобы при­нять ре­ше­ние

17.11 Нар­ко­ман, ал­ко­го­лик, убий­ца, IT-биз­нес­мен? Как на­чи­на­лась ис­то­рия со­зда­те­ля ан­ти­ви­ру­са McAfee. И за­кон­чи­лась

14.11 10 ха­рак­те­ри­стик хо­ро­ше­го на­чаль­ни­ка

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно