Как долго Германия может существовать без правительства?

Дэмиан Макгиннес / Би-би-си

В конце недели Ангела Меркель приступает к новому раунду переговоров по формированию коалиции - возможно, это будет для нее последним шансом возглавить правительство.

Со дня выборов прошло более трех месяцев - в истории Германии не было столь длительного периода существования без действующего правительства.

С политической точки зрения страна кажется погруженной в спячку. Однако давление на политиков нарастает, избиратели проявляют нетерпение, а другие страны Европы требуют, чтобы Германия снова стала европейским лидером, как ей положено по статусу.

Правоцентристский Христианско-демократический союз Меркель, а также левоцентристская Социал-демократическая партия неудачно выступили на выборах и получили наихудшие результаты за более чем 50 лет.

Однако разговоры о правительственном кризисе и уходе Меркель с политической арены представляются преждевременными.

Германия управляется временным правительством в составе ХДС, баварской ХСС и СДП, коалиция между которыми правила до выборов. Безработица находится на рекордно низком уровне, а доходы бюджета от налогообложения небывало высоки. Поэтому с точки зрения внутренней политики всё в стране обстоит благополучно, а с формированием правительства можно подождать.

Однако Европейский союз ждать отказывается. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил программу далеко идущих реформ ЕС, которые не могут осуществляться без поддержки Германии.

Срочные решения

Да и внутри страны растет число важных долгосрочных проблем, связанных с успешным развитием экономики, которые требуют решения.

Сколько требуется тратить на развитие инфраструктуры? Какие налоги сокращать в первую очередь? И что делать с рекордным профицитом бюджета?

Этим проблемам можно только позавидовать. Но они требуют решений, которые могут быть приняты только законным, а не временным правительством.

Теперь в бундестаге представлены семь политических партий, а неудача двух основных партий на выборах в ноябре сильно осложнила процесс формирования правящей коалиции.

Положение осложнилось еще сильнее после того, как либеральная Свободная демократическая партия неожиданно отказалась от участия в переговорах.

Это означает, что единственным выходом для блока ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель является возобновление договоренности с социал-демократами.

Однако ни одна из сторон этого не хочет. "Большая коалиция" правила Германией восемь из последних 12 лет.

Успех праворадикальной партии "Алтернатива для Германии" стал главной сенсацией выборов в ноябре.

За эти годы оба блока переместились в центр политического спектра, что соответствует общей политической тенденции в Германии. Однако многие рядовые члены этих партий, как справа так и слева, этим недовольны и требуют размежевания. Это естественный результат многолетней политики прагматического компромисса.

Социал-демократы недовольны

Внутри ХДС в адрес Ангелы Меркель всё чаще звучат обвинения в предательстве традиционных консервативных ценностей и сдаче позиций в пользу праворадикальной партии "Альтернатива для Германии".

Со своей стороны, сторонники левых сил обвиняют социал-демократов в том, что они отказались от своих социалистических принципов в обмен на власть.

Именно по этой причине лидер СДПГ Мартин Шульц сразу после выборов исключил возможность участия своей партии в новой коалиции с партией Меркель и объявил о переходе в оппозицию.

Ликование членов партии было столь велико, что можно было подумать, что социал-демократы победили на выборах, а не потерпели самую серьезную за свою историю неудачу.

Однако провал переговоров о формировании коалиции в ноябре заставил Шульца заново задуматься о будущем партии, а затем и изменить свою позицию.

Искусство компромисса

В сфере коалиционной политики в Германии существуют неписанные правила демократической ответственности. Участие в выборах, а затем отказ от формирования правительства могут быть восприняты избирателями как безответственное поведение.

Многие немцы считают, что Свободная демократическая партия, отказавшись участвовать в переговорах, нарушила эти правила, а теперь платит за это цену в виде крайне низких рейтингов популярности. На партию оказывается всё более сильное давление с целью заставить ее вернуться за стол переговоров.

Поэтому на переговорах, которые начинаются в воскресенье, Меркель и Шульц стоят перед трудным выбором - они должны достичь компромисса или по крайней мере продемонстрировать свое желание достичь компромисса, но в то же время убедить своих рядовых членов, что они не отказываются от своих базовых принципов.

Проблема мигрантов является одной из наиболее сложных - баварская ХСС требует сокращение социальных пособий для мигрантов, продление запрета на въезд в страну их родственников и введение лимитов на число новых мигрантов.

Вопрос о налогах вызывает не меньшие споры. Социал-демократы требуют повышения ставок налогов на богатых. А недавний призыв Мартина Шульца о создании "Соединенных Штатов Европы" вызывает протесты консервативной оппозиции, которая выступает против европейской интеграции.

Обе стороны при этом согласны по многим вопросам внешней политики и необходимости инвестиций в развитие инфраструктуры.

Усталость от выборов

Но главной причиной для достижения договоренности о коалиции является тот факт, что альтернатива этому представляется малопривлекательной.

Правительство меньшинства рискует оказаться недолговечным и неустойчивым. Новые выборы могут привести к длительному периоду политической нестабильности и закончиться схожим результатом.

И всё-таки, когда Германия обретет правительство? Если на переговорах не произойдет неожиданностей, можно рассчитывать на формирование новой большой коалиции к пасхальным каникулам.

Но если переговоры сорвутся, это вопрос останется центральным на весь 2018