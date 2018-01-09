Как Ким Чен Ын всех переиграл

Владислав ГИРМАН / Деловая столица

В разделенном надвое приграничном городке Пханмунджом, где действует Объединенная зона безопасности, в 10 утра по местному времени, т. е. в Киеве была глубокая ночь (три часа), стартовали первые за два года переговоры между обеими Кореями. Встреча проходила на высоком уровне с правительственными делегациями. Со стороны Северной Кореи ее возглавил председатель комитета по мирному объединению Ли Сон Гвон, а со стороны Южной - министр по делам национального объединения Чо Мен Гюн.

Переговоры, по сути, начались по инициативе, как ни странно, лидера КНДР Ким Чен Ына. В своем новогоднем поздравлении он дал команду создать необходимые условия для улучшения отношений с Югом: "Нашей стране нужно решительно придерживаться политики, которая позволила бы совершить прорыв в объединении с Южной Кореей. Не стоит ворошить прошлое и вспоминать о взаимоотношениях с Сеулом. Вместо этого следует улучшать связи между Севером и Югом". Он также призвал "объединить усилия корейского народа, чтобы прекратить наращивание напряженности на Корейском полуострове. Речь идет о примирении нации и ее добровольном объединении".

Почти сразу, а точнее 3 января, Пхеньян заявил о возобновлении "красной линии" связи, именно по ней без промедлений и была согласована дата встречи. В некоторой степени неожиданный ход северокорейского режима, но отнюдь не спонтанный. Нужно ведь понимать, что такое важное событие, как послание розовощекого улыбчивого диктатора своим исхудавшим соотечественникам, готовится несколько месяцев, а не один день. А в это время...Ну, например, КНДР провела очередное испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15", способной достичь территории США, что вызвало массу размышлений в прессе и "твиттов" Дональда Трампа с угрозами. Еще было едкое и редкое выступление постпреда КНДР в Совбезе ООН. В целом ничто не предвещало снижения градуса противостояния. Однако, как оказалось, режим вел демонстративную игру с повышением ставок, пока готовил предложение о перемирии.

Что заставило Кима пойти на это, можно пока лишь предполагать. Высока вероятность, что возымели эффект активные дискуссии относительно военного решения северокорейской проблемы. Сторонники этого пути в американском правительстве в противовес "голубям" балансировали на грани точечных ударов и полномасштабной кампании. Еще большее влияние на режим, тщательно прячущий под матрацем свои доходы, очевидно, оказала санкционная политика как "врагов" на Западе, так и "друзей" на Востоке. Россия не в счет. 22 декабря Совбез ООН под елочку утвердил новые жесткие санкции, оперативно "сработали" в Вашингтоне. А после скандала с танкером под флагом Гонконга, передававшим нефтепродукты северокорейскому судну, Пекин выполнил решение СБ запретом на экспорт сырой нефти и нефтепродуктов КНДР, а также прямых продаж стали и промышленного оборудования. Помимо этого, в Китае запретили северокорейские продукты питания, технику и ряд других позиций. К началу переговоров отреагировали и в Европе, добавив в санкционный список 16 человек и министерство народных вооруженных сил (МПСП) КНДР. Их активы заморозили и ограничили поездки. Таким образом, под санкциями оказались 79 человек и 54 субъекта.

Запад приподнял матрац. Ким ответил. И Сеул не заставил себя упрашивать. Не время становиться в позу, когда есть хоть малейший шанс снизить эскалацию. Лидер КНДР, получается, всех переиграл в очередной раз. Он максимально сжал сроки для принятия решения по возобновлению диалога. И Пхеньян получил первые уступки еще до того, как его делегаты сели за стол переговоров. Причем не обещая ничего взамен. Нужно признать, что шантаж ядерной и ракетной программами, пусть и технологически несовершенными, но сработал - Запад пошипел, Трамп похорохорился, но прогнулись. И это разумно. Ибо был выбор: переговоры или потенциальная война с плохо просчитываемыми сценариями.

Трамп, конечно же, говорил, что это все благодаря его принципиальности и жесткости, чем выставил себя в комичном свете на фоне выхода в свет скандальной книги Томаса Вулфа, где интеллектуальные способности президента США неоднократно подвергаются сомнению. Реагируя же на переговоры, 45-й подтвердил журналистам, что "у него нет проблем" с тем, чтобы переговорить с Кимом по телефону. Разговор может и состоится в обозримом будущем. Однако пока в КНДР готовы (и настояли на этом) на двусторонних переговорах только с Южной Кореей. Без участия третьих сторон. Почему? Потому как это все же пусть и отрезанные, но "свои", а что еще более важно - сосед в Пхеньяне воспринимается как самое слабое звено в этом антисеверокорейском альянсе. Ну и в-третьих, нынешний президент Южной Кореи Мун Чже Ин - единственный среди западных политиков и руководителей ЮК, которые не получили нелестные эпитеты в духе филиппинского Родриго Дутерте.

Сеул, по сути, добровольно согласился поучаствовать в схеме Кима. Хотя это не означает, что спешка Юга непродуманная, как и новогоднее послание Кима. Накануне встречи в Пханмунджоме, Мун подчеркнул, что не будет "наивно требовать диалога, как это было в прошлом". Следовательно, в Сеуле готовились к разнообразным моделям поведения и вероятным провокациям северян. Приоритет же был в том, чтобы выжать максимум из этой встречи.

Ли Сон Гвон перед началом встречи выразил уверенность, что "диалог пройдет хорошо": "Сегодня Северная и Южная Корея будут вести разговор с позиций серьезности и искренности". После чего обменялся рукопожатием с Чо Мен Гюном. Стороны обменялись уколами. В частности, глава северокорейской делегации в ответ на вопрос, не сделали ли морозы поездку некомфортной, пафосно сказал: "Реки и горы покрыты снегом и льдом, но было бы не преувеличением сказать, что межкорейские отношения еще более заморожены". Проявив ожидаемое высокомерие, Ли добавил, что "общественное стремление" к восстановлению диалога между Пхеньяном и Сеулом "похоже на сильный поток воды под толстым слоем льда".

Делегация из Сеула, в свою очередь, как пишет Yonhap, предложила "провести переговоры военных для предотвращения случайных столкновений, выразили позицию в том, что необходимо как можно скорее возобновить диалог по мирному урегулированию, в том числе по денуклеаризации".

Главным достижением встречи по той простой причине, что на этом изначально делался акцент в Пхеньяне, стала договоренность о допуске северокорейских спортсменов на Игры в Пхенчхане. Детали пока неизвестны. Понятно только, что точно поедут на Олимпиаду фигуристы из КНДР Тхэ Ок Ем - Чу Сик Ким - единственные, прошедшие квалификацию, но припозднившиеся с подачей заявки. Ради такого прорыва Международный олимпийский комитет решил сделать поблажку и уже дал зеленый свет атлетам. Инициативу поддержал и Организационный комитет Олимпиады-2018, расположенный в Пхенчхане. Кроме того, Пхеньян направит к соседям команду по тхэквондо, которая в соревнованиях участвовать не будет; а также танцоров и музыкантов и, собственно, представителей Национального олимпийского комитета КНДР.

Так что Ким может записать в свой актив еще одну победу. Мало того, он даже может позволить с ехидной ухмылочкой скрутить кукиш Владимиру Путину, поскольку олимпийская сборная Северной Кореи будет выступать под своим флагом, в то время как российский покровитель отправляет спортсменов "голыми и босыми" - в нейтральной форме, без гимна и флага.

Как в дальнейшем будет проходить диалог двух Корей, а также разворачиваться взаимоотношения Пхеньяна и Вашингтона и Пхеньяна и Москвы, трудно спрогнозировать. Поскольку утверждать, что началась очередная оттепель в отношениях между разделенными странами, конечно, еще рано. Северная Корея не раз и не два в прошлом соглашалась на мирные переговоры, а затем брала самоотвод по тем или иным причинам. А вот насчет Олимпийских игр, то есть шансы, что жителям самой закрытой страны в мире даже покажут какие-то их фрагменты. И определенно преподнесут участие в них КНДР как очередную победу над мировым империализмом. Победу лично товарища Кима, разумеется.