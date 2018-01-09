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Перестановки в польском кабмине. Убрали министра иностранных дел Ващиковского, министра обороны Мацеревича и некоторых других
15:14 09.01.2018 |
Президент Польши Анджей Дуда назначил новый состав правительства премьер-министра Матеуша Моравецкого.
Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
Как следует из сообщения, МИД Польши вместо Витольда Ващиковски возглавит Яцек Чапутович.
Новый главой Министерства национальной обороны Польши вместо Антони Мацеревича станет экс-министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак. Место Блащака в МВД Польши займет Иохим Брудзинский.
Новый главой Министерства окружающей среды Польши станет Генрик Ковальчик вместо Яна Сыски.
Министерство здравоохранения РП возглавит Лукаш Сумовски, который придет на смену Константину Радзивиллу.
Минфин Польши возглавит Тереза Червиньска вместо Матеуша Моравецкого, Министерство инфраструктуры и строительства - Анджей Адамчик, Министерство инвестиций и развития - Ежи Квециньски, Министерство предпринимательства и технологии - Ядвига Эмилевич, должность министра цифровизации пока остается вакантной.
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