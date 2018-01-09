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Инфляция в Венесуэле по итогам 2017 года превысила 2600%
08:04 09.01.2018 |
В Венесуэле уровень инфляции по результатам прошлого 2017 года превысил 2600%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на текст доклада национальной ассамблеи латиноамериканской страны.
"Постоянная комиссия по финансам представляет индекс инфляции от национальной ассамблеи в части декабря 2017 года. Как заявил депутат Рафаэль Гусман, инфляция (в декабре) достигла 85%, а годовой накопленный уровень составил 2616%", - отмечается в заявлении оппозиционного парламента Венесуэлы.
По мнению членов парламента, если не принять срочных мер, то в стране в новом 2018 году гиперинфляция может достичь отметки в 14000%.
"Тогда не будет ресурсов для покупки чего бы то ни было, и народ будет зависеть от правительства, у которого также не будет достаточно возможностей, чтобы прокормить 30 миллионов человек", - пояснил Гусман.
Парламент видит пути решения сложившейся ситуации в принятии срочного плана действий, который состоит из нескольких пунктов. Итак, предложено отменить контроль над обменным курсом валюты (официальный курс отличается от курса "черного рынка" примерно в десять раз), остановить денежный печатный станок, добиться рефинансирования внешнего долга Венесмуэлы при условии, что страна обеспечит доверие инвесторов к себе. Еще один пункт - выработать четкий план для держателей акций и добиться международной финансовой помощи стране.
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