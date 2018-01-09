Китай лишил КНДР оборудования и металлов

Китай прекращает поставки в КНДР металлов и сплавов, промышленного оборудования, транспортных средств для перевозки грузов (судов), сообщается на сайте министерства.

Общий объем экспорта сырой нефти в КНДР не должен превышать 4 млн баррелей (525 тыс. тонн) в течение 12 месяцев, а экспорт продуктов нефтепереработки - 500 тыс. баррелей для жизнеобеспечения. Такие объемы указаны в резолюции ООН.

Министерство коммерции КНР также ввело полный запрет на импорт из КНДР зерна, сельскохозяйственной продукции, природных ресурсов и товаров.

Ранее Пекин периодически приостанавливал поставки нефти и нефтепродуктов в КНДР, а также импорт железной руды, угля и свинца из Северной Кореи.

Согласно резолюции ООН все суда, следующие в КНДР, подвергаются досмотру.

В Северную Корею разрешаются поставки запчастей для поддержания безопасности эксплуатации коммерческих гражданских пассажирских самолетов КНДР (Ан-24Р/РМ, Ан-148-100Б, Ил-18Д, Ил-62М, Ту-134Б-3, Ту-154Б, Ту-204-100Б и Ту-204-300).

Совбез ООН 23 декабря единогласно одобрил резолюцию №2397 по ужесточению санкций против Пхеньяна после очередного испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты 28 ноября.