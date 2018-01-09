В Москве возмущены иском ВТО в связи с запретом на импорт свинины из ЕС

В Москве в воскресенье, 7 января, высказали возмущение в связи с сообщениями о требовании Всемирной торговой организации (ВТО) оштрафовать Россию за запрет на импорт свинины из стран Европейского Союза.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал обвинения в адрес РФ необоснованными, назвав их "беспределом". По его словам, запрет на импорт свиного мяса в Россию стал ответом на санкции, которые Брюссель вводит в отношении РФ с 2014 года.

5 января издание Politico сообщило со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, что ВТО подала в арбитражный суд в Брюсселе иск Евросоюза с требованием взыскать с России 1,39 миллиарда евро в год из-за того, что Москва в январе 2014 году ограничила импорт свинины из Европы.

Санкции ЕС были введены позже запрета на свинину

Ранее, в конце декабря 2017 года, стало известно, что Евросоюз в начале января официально обратится в ВТО с просьбой наложить на РФ штраф в указанном размере.

Россия закрыла свои границы для мясной продукции из свинины из стран ЕС в конце января 2014 года под предлогом вспышки африканской чумы свиней (АЧС) на восточной границе Польши и в странах Балтии. Через несколько месяцев Брюссель ввел в отношении Москвы санкции в связи с аннексией Крыма и поддержкой сепаратистов на востоке Украины. В августе 2016 года ВТО не поддержала введенный Россией запрет.