В Венесуэле военных приставили охранять супермаркеты

В Венесуэле военные и сотрудники полиции охраняют вход в супермаркеты, разрешая попасть внутрь лишь ограниченному числу покупателей. Как субботу, 6 января, передал ряд информагентств, соответствующие меры приняты, в частности, в Каракасе после того, как в городе Кайкара в 460 км к югу от столицы минимум 20 магазинов были разграблены и 48 человек задержаны за незаконное присвоение торговой продукции. По неофициальным данным, в ходе инцидентов погибли двое.

В связи с сильнейшей инфляцией и нехваткой средств в казне для закупки товаров за рубежом, в стране остро ощущается дефицит продовольствия. Кроме того, зарплаты местных жителей зачастую не позволяют им приобрести даже базовый набор продуктов.

Власти отреагировали на усиливающийся продовольственный кризис, предписав владельцам 26 сетей самых популярных супермаркетов снизить цены на ряд наименований продукции. Вслед за этим у магазинов выстроились длиннейшие очереди, для поддержания правопорядка были задействованы военнослужащие.

Наиболее малообеспеченные слои населения имеют право претендовать на продовольственную помощь, однако для этого власти должны удовлетворить их запрос в письменной форме.

В режиме санкций

Рейтинговое агентство Standard & Poor's 14 ноября объявило о частичном дефолте Венесуэлы. Заявление последовало после того, как Каракас 12 ноября пропустил крайний срок выплаты 200 млн долларов по двум долгосрочным кредитам, а вице-президент Венесуэлы Тарек эль-Айссами на встрече с международными кредиторами не предложил никакого выхода из финансового тупика.

В рамках санкций Вашингтона ранее был введен запрет на покупку новых венесуэльских долговых ценных бумаг любыми лицами на территории США, что препятствует реструктуризации внешнего долга Каракаса.