Финансовые новости
- |
- 09.01.18
- |
- 19:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Недолго музыка играла: власти США ужесточают законы о марихуане
08:10 09.01.2018 |
Министр юстиции США Джефф Сешнс объявил на прошлой неделе, что отменяет указы администрации Барака Обамы, предписывавшие минюсту не преследовать за продажу марихуаны в тех штатах, в которых она была легализована, при условии, что ее сбыт должным образом регулируется тамошними властями.
Пока неясно, повлечет ли произошедшее налеты федералов на плантации конопли и пункты продажи марихуаны, но заявление Сешнса немедленно обрушило котировки ее легальных производителей и продавцов. К концу недели котировки снова поползли вверх.
Самым знаменитым из четырех указов Обамы по марихуане был изданный в 2013 году "меморандум Коула", носивший имя подписавшего его замминистра юстиции Джеймса Коула. Как отмечалось в преамбуле этого документа, минюст хочет, чтобы власти штатов препятствовали утечке марихуаны за пределы ее регулируемых рынков, запретили доступ к ней несовершеннолетним и вели тщательный учет выручки от ее сбыта.
В случае выполнения этих условий "меморандум Коула" обещал, что федералы оставят растущую легальную отрасль в покое. Поскольку этот курс центрального правительства вступал в прямое противоречие с запретом на марихуану, который был принят конгрессом, республиканцы критиковали Обаму за самоуправство, но так и не собрались ему воспрепятствовать.
Беда обамовского подхода была в том, что новая администрация могла отменить его указы одним росчерком пера. Что Сешнс сейчас и сделал, мало кого этим удивив, потому что он с самого начала взял жесткий курс.
В мае прошлого года он выпустил циркуляр, предписывавший федеральным прокурорам требовать для осужденного максимального срока, предусмотренного "Уложением о наказаниях", в том числе и за нарушения законов о наркотиках, за которые в США сидит примерно половина заключенных.
В последние годы администрации Обамы его министр юстиции Эрик Холдер взял противоположный курс, велев прокурорам требовать менее строгих наказаний за наркотики, если преступление не было сопряжено с насилием.
Еще раньше, в феврале, Сешнс отменил запрет на использование частных тюрем, введенный минюстом при Обаме. Министр объяснил это тем, что в связи с резким увеличением числа убийств в ряде крупных городов тюремному управлению США нужно больше койко-мест.
Что трамповский минюст собирается ужесточить позицию и по марихуане, было известно давно. Еще в июне автор Washington Post Кристофер Ингрэм писал, что одним из главных сторонников жесткого курса является сотрудник минюста Стивен Кук, который заявил агентству Ассошиэйтед пресс, что "когда вы сажаете преступников в тюрьму, преступность сокращается".
Ингрэм сослался на ряд научных исследований и назвал подход Кука "упрощенным и в большой степени ошибочным". Он с одобрением отозвался об отношении администрации Обамы к марихуане, отметив, что она "в основном предпочитала игнорировать движение за ее легализацию на уровне штатов".
"Если Кук собирается дать обратный ход, даже частично, - писал журналист, - это может обернуться катастрофой для легальной марихуанной индустрии с оборотом в 6,7 млрд долларов, не говоря уже о 33 миллионах взрослых, которые используют этот наркотик".
К легализации марихуаны призывали не только многие либералы, но и часть консерваторов во главе со своим старейшим журналом National Review.
Среди противников легализации - не только люди вроде Сешнса, который принципиально против наркотиков, но и мелкие фермеры, культивирующие коноплю в так называемом "Изумрудном треугольнике" - трех графствах Калифорнии, слывущих эпицентром этой отрасли.
Как писал оттуда на минувшей неделе корреспондент либерального сайта Huffington Post Алекс Халперин, тамошние мелкие производители нервно встретили легализацию марихуаны у себя в штате. Они не привыкли платить налоги и покупать лицензии, а также боятся, что их подомнут крупные плантаторы.
Некоторые планируют и дальше оставаться в подполье.
Ингрэм предсказывал, что если администрация Трампа откажется от либерального отношения к легализации марихуаны, то она сцепится с одним из самых ярых сторонников нынешнего президента в конгрессе - калифорнийским республиканцем Дейной Рорабейкером, который также считается главным русофилом на Капитолийском холме.
Рорабейкер является соавтором поправки, которая запрещает минюсту совершать налеты на пункты продажи марихуаны в медицинских целях в штатах, где она легализована.
Летом Рорабейкер предсказывал, что у Трампа не поднимется рука на марихуану. "Это будет такая чудовищная трата его времени и денег, - сказал конгрессмен газете Orange County Register. - И зачем это ему?"
Однако исполняющий обязанности главы Агентства по борьбе с наркотиками Чак Розенберг не раз заявлял, что "марихуана - это не лекарство". По словам критиков, администрация Трампа встала на тропу войны с наркотиками, которую ее непосредственные предшественники отчасти спустили на тормозах.
Решение Сешнса по марихуане встретили в штыки республиканские губернаторы Массачусетса Чарли Бейкер и Невады Брайан Сандовал, а также независимый губернатор Аляски Билл Уокер. Марихуана легализована в этих штатах путем референдумов, и губернаторы не хотят перечить своим избирателям.
Уокер заявил, что будет отстаивать суверенное право аляскинцев решать свои собственные дела.
Сенатор-республиканец Кори Гарднер из Колорадо, где марихуана тоже законна, пригрозил, что если Сешнс не передумает, то он будет тормозить все дальнейшие назначения в минюст.
Сторонники легализации советуют Гарднеру внести на голосование в сенат резолюцию о разрешении марихуаны в масштабах всей страны, благо большинство американцев, если верить опросам, это поддержат.
Другие поднимают знамя федерализма и предлагают позволить каждому штату решать этот вопрос самостоятельно.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Подъем Ардзинбы: Зачем Путину нужен молодой генерал-неудачник
ТОП-НОВОСТИ
|Украина заняла первое место в рейтинге паспортов среди стран СНГ и 44-е в мире - Henley & Partners
|Россия сорвала переговоры о миротворцах ООН на Донбассе
|Борьба с коррупцией может стать главной частью плана Маршалла для Украины
|Гибриды зарываются в землю и готовятся к атаке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Подъем Ардзинбы: Зачем Путину нужен молодой генерал-неудачник
|Как Ким Чен Ын всех переиграл
|Китайские майнеры начали покидать страну под давлением властей
|Перестановки в польском кабмине. Убрали министра иностранных дел Ващиковского, министра обороны Мацеревича и некоторых других
|Валютные резервы Китая в декабре выросли 11-й месяц подряд, прибавив за год более $129 млрд
|Российскую базу в Сирии атаковали высокотехнологичные дроны? Сомнительно
Это интересно
|Работа будущего: 10 навыков, необходимых в 2020 году
|Представлен смартфон Nokia 6 второго поколения
|Как Lego стал самым влиятельным брендом
|Bloomberg: Google в 2016 году увела в офшоры 16 млрд евро
|Шэньчжэнь первым в мире полностью перешел на электробусы: их в городе насчитывается 16359 штук
|На призыв южнокорейской юридической фирмы подать в суд на Apple откликнулось около 67 000 человек
|Крупнейшие взломы и атаки в криптопространстве за 2017 год