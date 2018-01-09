В Саудовской Аравии будут судить принцев за забастовку у дворца

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В Саудовской Аравии будут судить принцев за забастовку у дворца

07:49 09.01.2018 |

Мир

Власти Саудовской Аравии заявили, что 11 принцев королевской крови, которые устроили сидячую забастовку у дворца в знак протеста против прекращения им выплат из казны, предстанут перед судом.

Генеральный прокурор страны Сауд аль-Моджиб заявил, что никто из граждан не может стоять выше закона.

В четверг 11 принцев устроили акцию протеста у королевского дворца в Эр-Рияде, после того как власти решили прекратить оплачивать их счета за воду и электричество.

Они также требовали компенсации за смертный приговор, вынесенный их родственнику, который был осужден за убийство и казнен в 2016 году.

Принцы были взяты под стражу. По словам генпрокурора, они содержатся в тюрьме строгого режима "Аль-Хайер" к югу от столицы, им предъявлены обвинения по нескольким уголовным статьям.

"Хотя им было сказано, что их требования незаконны, 11 принцев отказались покинуть дворцовую площадь, нарушив общественный порядок", - заявил прокурор.

Имена принцев пока не называются.

В июне прошлого года, сразу после неожиданного объявления сына короля Мохаммеда бин Салмана наследным принцем, Саудовская Аравия начала серию финансовых и правовых реформ. Страна сталкивается с высокой безработицей и социальным неравенством.

Власти также пытаются сократить зависимость экономики от доходов от экспорта нефти. Государственные расходы сокращаются, в том числе отменены некоторые правительственные субсидии.

Цены на бензин в стране почти удвоились, введен также налог в размере 5% на товары и услуги, в том числе на продовольственные товары и коммунальные услуги.

В прошлом году в рамках кампании по борьбе с коррупцией были арестованы десятки принцев, включая членов правительства.
 

ПО РУБРИКАМ

08:23 Visa про­ком­мен­ти­ро­ва­ла си­ту­а­цию с за­кры­ти­ем бит­ко­ин-карт для не­ре­зи­ден­тов США

07:40 Бир­жи АТР рас­тут 9 ян­ва­ря на но­во­стях о на­ча­ле пе­ре­го­во­ров меж­ду КНДР и Юж­ной Ко­ре­ей

07:36 Ры­нок ак­ций США за­крыл­ся раз­но­на­прав­лен­но 8 ян­ва­ря, Dow Jones сни­зил­ся на 0,05%

05.01 В на­ча­ле сле­ду­ю­щей не­де­ли бан­ки­ры ждут не­боль­шо­го сни­же­ния кур­са дол­ла­ра на меж­бан­ке

05.01 В 2017 меж­ду­на­род­ные ре­зер­вы вы­рос­ли на 21% до $18,8 млрд

05.01 Пла­теж­ный ги­гант Visa оста­вил бит­ко­ин-поль­зо­ва­те­лей из Ев­ро­пы без де­бе­то­вых карт

05.01 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 05.01.18

05.01 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 5 ян­ва­ря со­ста­вил 28,2033 грн

05.01 За 11 ме­ся­цев стра­хов­щи­ки уве­ли­чи­ли сбор пла­те­жей по ОСАГО на 8,7% до 3,4 млрд гри­вен

05.01 Дол­лар пе­ре­шел к ро­сту в па­ре с ев­ро 5 ян­ва­ря, про­дол­жа­ет подъ­ем к иене

05.01 Трое ос­но­ва­те­лей Ripple ста­ли муль­ти­мил­ли­ар­де­ра­ми

05.01 НБУ на аук­ци­оне в пят­ни­цу про­дал $50,5 млн по кур­су до 28,205 грн

05.01 Рын­ки ак­ций АТР про­дол­жи­ли подъ­ем 5 ян­ва­ря на фоне гло­баль­но­го рал­ли, япон­ские ин­дек­сы на но­вых мак­си­му­мах

05.01 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 05.01.2018

05.01 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 05.01.18

• дальше…

08:43 Южа­ни­на рас­ска­за­ла, при ка­ких усло­ви­ях сни­зят по­шли­ны на ввоз в Укра­и­ну ав­то­мо­би­лей

08:18 Са­га об Укр­те­ле­ко­ме: Ри­нат Ах­ме­тов ата­ко­ван или ма­нев­ри­ру­ет?

07:58 Це­ны на нефть про­дол­жа­ют рас­ти, Brent по­до­ро­жа­ла до 68,19 дол­ла­ра за бар­рель

05.01 В 2017 меж­ду­на­род­ные ре­зер­вы вы­рос­ли на 21% до $18,8 млрд

05.01 Про­да­жи б/у лег­ко­вых ав­то в Укра­ине в 2017г вы­рос­ли в 3,3 ра­за

05.01 Нефть сдер­жан­но де­ше­ве­ет, Brent сни­зи­лась до $67,72 за бар­рель

05.01 За первую ра­бо­чую не­де­лю го­да дизтоп­ли­во в опте по­до­ро­жа­ло на 650 грн/т

05.01 Сер­гей Ку­юн: По­след­ний ви­ток ро­ста цен на бен­зин по­ка не­од­но­род­ный

05.01 ОККО и Неф­тек под­ня­ли це­ны на бен­зин и дизтоп­ли­во на 50 коп

05.01 НБУ не со­гла­со­вал Ка­б­ми­ну пе­ре­чис­ле­ние 50,5 млрд гри­вен при­бы­ли в гос­бюд­жет-2018

• дальше…

08:50 Рос­сий­скую ба­зу в Си­рии ата­ко­ва­ли вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ные дро­ны? Со­мни­тель­но

08:28 В Москве воз­му­ще­ны ис­ком ВТО в свя­зи с за­пре­том на им­порт сви­ни­ны из ЕС

08:17 Ки­тай ли­шил КНДР обо­ру­до­ва­ния и ме­тал­лов

08:16 В Иране за­пре­ти­ли пре­по­да­вать ан­глий­ский язык в на­чаль­ных шко­лах

08:13 Лон­дон по­ка не бу­дет смяг­чать ви­зо­вый ре­жим с Укра­и­ной

08:10 Не­дол­го му­зы­ка иг­ра­ла: вла­сти США уже­сто­ча­ют за­ко­ны о ма­ри­ху­ане

08:07 В Ве­не­су­э­ле во­ен­ных при­ста­ви­ли охра­нять су­пер­мар­ке­ты

08:04 Ин­фля­ция в Ве­не­су­э­ле по ито­гам 2017 го­да пре­вы­си­ла 2600%‍

07:49 В Са­у­дов­ской Ара­вии бу­дут су­дить прин­цев за за­ба­стов­ку у двор­ца

05.01 Ко­нец иран­ской ре­во­лю­ции: как воз­ник­ли и ку­да про­па­ли про­те­сты в ис­лам­ской рес­пуб­ли­ке

05.01 Ки­тай на­чал вы­да­вать спе­ци­аль­ные ви­зы за­ру­беж­ным та­лан­там

05.01 Ки­тай вновь по­обе­щал ино­стран­ным ин­ве­сто­рам воз­мож­ность ре­па­три­а­ции при­бы­ли

05.01 Ан­го­ла от­ка­за­лась от при­вяз­ки на­ц­ва­лю­ты к дол­ла­ру США

05.01 Кон­сти­ту­ци­он­ный суд Мол­до­вы в тре­тий раз вре­мен­но от­стра­нил До­до­на с по­ста пре­зи­ден­та

05.01 Вла­сти США на­ча­ли но­вое рас­сле­до­ва­ние в от­но­ше­нии фон­да Хил­ла­ри Клин­тон

• дальше…

08:25 Ки­ев­ские вла­сти сда­дут в арен­ду на 10 лет по­чти ты­ся­чу оста­но­вок

05.01 Ди­на­ми­ка пред­ло­же­ния на рын­ке особ­ня­ков Ки­е­ва и при­го­ро­да раз­ная

03.01 Во­круг Ки­е­ва нач­нут стро­ить но­вую коль­це­вую до­ро­гу

28.12 Укра­и­на пе­ре­хо­дит на опла­ту ме­ди­цин­ских услуг за каж­до­го па­ци­ен­та - Су­прун

27.12 Как из­ме­ни­лась ар­мия за год

27.12 Рен­та­бель­ность стро­и­тель­ства жи­лья эко­ном- и ком­форт-клас­са в Ки­е­ве со­став­ля­ет 25% - экс­перт

27.12 МВД со­об­ща­ет о вве­де­нии био­мет­ри­че­ско­го кон­тро­ля на же­лез­ной до­ро­ге в Укра­ине

26.12 По­чти по­ло­ви­на ки­ев­лян опла­чи­ва­ют сче­та через ин­тернет

21.12 По­гра­нич­ни­ки по­ка­за­ли, как бу­дут счи­ты­вать био­мет­ри­ку

20.12 Ки­ев­со­вет про­длил со­гла­ше­ния с Ки­ев­га­зом и Ки­ев­во­до­ка­на­лом до при­ня­тия но­вых

20.12 В Ки­е­ве на­чи­на­ет ра­бо­ту пер­вый отель се­ти Marriott International под брен­дом Aloft Kiev

19.12 Ин­декс ин­ве­сти­ци­он­ной при­вле­ка­тель­но­сти Укра­и­ны в 2017 г. вы­шел из не­га­тив­ной плос­ко­сти и со­хра­ня­ет ней­тра­ли­тет - ЕБА

18.12 Уля­на Су­прун: До 2020 ро­ку та­рифів і пе­реліку плат­них по­слуг не бу­де

15.12 Ки­ев­со­вет пред­ло­жит близ­ле­жа­щим на­се­лен­ным пунк­там объ­еди­нить­ся в Ки­ев­скую аг­ло­ме­ра­цию

14.12 Чтобы предот­вра­тить пор­чу ас­фаль­та, фу­ры на въез­де в Ки­ев бу­дут взве­ши­вать

• дальше…

08:18 Са­га об Укр­те­ле­ко­ме: Ри­нат Ах­ме­тов ата­ко­ван или ма­нев­ри­ру­ет?

08:13 Лон­дон по­ка не бу­дет смяг­чать ви­зо­вый ре­жим с Укра­и­ной

07:41 СМИ: Кур­чен­ко про­дал Они­щен­ко и Фук­су пра­ва на день­ги Яну­ко­ви­ча

05.01 Ляш­ко ку­пил дом сто­и­мо­стью 552 грн за кв. м – де­кла­ра­ция

05.01 ​Кипр­ский суд по­ста­но­вил за­мо­ро­зить ак­ти­вы Ах­ме­то­ва на $820 млн

05.01 Са­а­ка­шви­ли на ро­дине при­го­во­ри­ли за­оч­но к трем го­дам тюрь­мы за пре­вы­ше­ние пол­но­мо­чий на по­сту пре­зи­ден­та Гру­зии

04.01 Меж­ду ЛНР и ДНР на­зре­ва­ет оче­ред­ной ви­ток тор­го­вой вой­ны

04.01 Гла­ва МИД ФРГ на­ме­рен по­кон­чить с вой­ной на Дон­бас­се

03.01 Суд под­твер­дил ре­ше­ние ГМС об от­ка­зе ли­шен­но­му граж­дан­ства Укра­и­ны Са­а­ка­шви­ли в ста­ту­се ли­ца, нуж­да­ю­ще­го­ся в за­щи­те

03.01 Укра­ин­ский ра­кет­ный ком­плекс Гром-2 го­тов к пер­вым поле­вым ис­пы­та­ни­ям

03.01 Яце­нюк про­дал 30% те­ле­ка­на­ла Espreso.TV за $1,5 млн

03.01 Ито­ги 2017 го­да в войне на Дон­бас­се

29.12 Гла­ва СБУ: РФ ак­тив­но пы­та­ет­ся вер­бо­вать укра­ин­ских топ-чи­нов­ни­ков для вли­я­ния на по­ли­ти­че­ские про­цес­сы

29.12 На­са­лик про­сит суд от­ме­нить ре­зуль­та­ты про­вер­ки его е-де­кла­ра­ции за 2016

28.12 Лу­цен­ко: счи­таю ре­ше­ние САП о за­кры­тии де­ла нар­де­па Дов­го­го не­при­ем­ле­мым

• дальше…

07:53 CES 2018: скру­чи­ва­ю­щий­ся OLED-дис­плей LG раз­ме­ром 65 дюй­мов

05.01 Син­дром пче­ло­мат­ки: по­че­му на­чаль­ни­цы ме­ша­ют жен­щи­нам де­лать ка­рье­ру

05.01 Apple при­зна­ла уяз­ви­мость по­чти всех сво­их си­стем

05.01 Ра­бо­та бу­ду­ще­го: 10 на­вы­ков, не­об­хо­ди­мых в 2020 го­ду

05.01 Пред­став­лен смарт­фон Nokia 6 вто­ро­го по­ко­ле­ния

04.01 Как Lego стал са­мым вли­я­тель­ным брен­дом

04.01 Bloomberg: Google в 2016 го­ду уве­ла в оф­шо­ры 16 млрд ев­ро

03.01 Шэ­нь­чж­энь пер­вым в ми­ре пол­но­стью пе­ре­шел на элек­тро­бу­сы: их в го­ро­де на­счи­ты­ва­ет­ся 16359 штук

03.01 На при­зыв юж­но­ко­рей­ской юри­ди­че­ской фир­мы по­дать в суд на Apple от­клик­ну­лось око­ло 67 000 че­ло­век

03.01 Круп­ней­шие взло­мы и ата­ки в крип­то­про­стран­стве за 2017 год

29.12 Ты­ся­чи то­по­вых сай­тов при­ни­ма­ют не­за­мет­ные контр­ме­ры про­тив бло­ки­ров­щи­ков ре­кла­мы

28.12 Во­ди­те­ли смо­гут за­ка­зы­вать но­мер­ные зна­ки через он­лайн-ка­бинет

28.12 Пер­вый элек­три­че­ский спорт­кар Porsche - Mission E - бу­дет до­сту­пен в трех пол­но­при­вод­ных мо­ди­фи­ка­ци­ях

28.12 LG и Here бу­дут вме­сте раз­ра­ба­ты­вать ре­ше­ния для са­мо­управ­ля­е­мых ав­то­мо­би­лей

27.12 Рост кур­са бит­кой­на бьет кар­де­ров по кар­ма­ну

• дальше…

05.01 Син­дром пче­ло­мат­ки: по­че­му на­чаль­ни­цы ме­ша­ют жен­щи­нам де­лать ка­рье­ру

05.01 Ра­бо­та бу­ду­ще­го: 10 на­вы­ков, не­об­хо­ди­мых в 2020 го­ду

04.01 Как Lego стал са­мым вли­я­тель­ным брен­дом

29.12 Ты­ся­чи то­по­вых сай­тов при­ни­ма­ют не­за­мет­ные контр­ме­ры про­тив бло­ки­ров­щи­ков ре­кла­мы

28.12 Ком­па­нии США ме­ня­ют под­ход к по­ис­ку CEO из-за про­бле­мы сек­су­аль­ных до­мо­га­тельств

22.12 Ка­ва­лер па­рик­махер­ских услуг: фе­но­мен успе­ха Toni & Guy

20.12 Про­фес­сии бу­ду­ще­го: че­му учить­ся, чтобы пре­успеть в кон­ку­рен­ции с ро­бо­та­ми

14.12 10 ка­честв, ко­то­рые не лю­бят ра­бо­то­да­те­ли

12.12 Ха­рак­тер мо­жет по­ме­шать ка­рье­ре

04.12 Google и Facebook кон­тро­ли­ру­ют 84% гло­баль­но­го рын­ка циф­ро­вой ре­кла­мы

23.11 Как швед­ская ком­па­ния на­учи­лась пе­ча­тать ча­сти те­ла на 3D-прин­те­ре

22.11 Чер­ная пят­ни­ца: пять осо­бен­но­стей в Укра­ине

21.11 Со­бе­се­до­ва­ние: 4 во­про­са, чтобы при­нять ре­ше­ние

17.11 Нар­ко­ман, ал­ко­го­лик, убий­ца, IT-биз­нес­мен? Как на­чи­на­лась ис­то­рия со­зда­те­ля ан­ти­ви­ру­са McAfee. И за­кон­чи­лась

14.11 10 ха­рак­те­ри­стик хо­ро­ше­го на­чаль­ни­ка

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно