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В Саудовской Аравии будут судить принцев за забастовку у дворца
07:49 09.01.2018 |
Власти Саудовской Аравии заявили, что 11 принцев королевской крови, которые устроили сидячую забастовку у дворца в знак протеста против прекращения им выплат из казны, предстанут перед судом.
Генеральный прокурор страны Сауд аль-Моджиб заявил, что никто из граждан не может стоять выше закона.
В четверг 11 принцев устроили акцию протеста у королевского дворца в Эр-Рияде, после того как власти решили прекратить оплачивать их счета за воду и электричество.
Они также требовали компенсации за смертный приговор, вынесенный их родственнику, который был осужден за убийство и казнен в 2016 году.
Принцы были взяты под стражу. По словам генпрокурора, они содержатся в тюрьме строгого режима "Аль-Хайер" к югу от столицы, им предъявлены обвинения по нескольким уголовным статьям.
"Хотя им было сказано, что их требования незаконны, 11 принцев отказались покинуть дворцовую площадь, нарушив общественный порядок", - заявил прокурор.
Имена принцев пока не называются.
В июне прошлого года, сразу после неожиданного объявления сына короля Мохаммеда бин Салмана наследным принцем, Саудовская Аравия начала серию финансовых и правовых реформ. Страна сталкивается с высокой безработицей и социальным неравенством.
Власти также пытаются сократить зависимость экономики от доходов от экспорта нефти. Государственные расходы сокращаются, в том числе отменены некоторые правительственные субсидии.
Цены на бензин в стране почти удвоились, введен также налог в размере 5% на товары и услуги, в том числе на продовольственные товары и коммунальные услуги.
В прошлом году в рамках кампании по борьбе с коррупцией были арестованы десятки принцев, включая членов правительства.
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