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Власти США начали новое расследование в отношении фонда Хиллари Клинтон
11:48 05.01.2018 |
Министерство юстиции США начало новое расследование в отношении благотворительного фонда экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, сообщает в пятницу издание The Hill со ссылкой на источники в ФБР.
По информации издания, агенты ФБР из Литл-Рок (штат Арканзас), где был основан фонд Clinton Foundation, расследуют, получали ли спонсоры благотворительного фонда помощь со стороны властей после внесения средств, когда Х.Клинтон занимала должность госсекретаря США.
Наряду с этим, в ходе расследования правоохранительные органы попытаются установить, нарушал ли фонд налоговое законодательство страны.
Как сообщалось, в 2017 году министерство юстиции США интересовалось деятельностью фонда семьи Клинтон и урановой сделкой.
В США разразился серьезный скандал, связанный с тем, что, будучи госсекретарем США, Х.Клинтон не только допустила сделку, по которой крупный производитель урана для американской атомной энергетики Uranium One перешел фактически под контроль российского правительства, но и получила подозрительные суммы денег, связанные с руководством этой компании.
Х.Клинтон заявила в интервью американскому радиоведущему Хью Хьюитту, что обвинения в ее адрес в связи со сделкой по Uranium One не имеют под собой оснований.
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