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Природные бедствия нанесли рекордный ущерб в 2017 г.
08:29 05.01.2018 |
По оценкам перестраховочной компании Munich Re, в прошедшем году было зафиксировано рекордное число крупных природных катастроф, которые привели к наиболее серьезным экономическим потерям.
Об этом говорится в докладе немецкой компании, являющейся одним из лидеров страхового рынка и рынка перестрахования.
В Munich Re отметили тревожную тенденцию по увеличению общего числа природных катастроф. В 2017 г. их общее число, по оценкам компании, было намного выше, чем в среднем за последние 10 и 30 лет.
В плане общего понесенного ущерба 2017 г. стал вторым в списке наиболее серьезных разрушений за всю историю. По масштабу общих экономических потерь ($330 млрд) 2017 г. уступает лишь 2011 г., когда землетрясение и цунами в Японии, наводнения в Таиланде, а также ряд других катастроф причинили ущерб на $350 млрд.
При этом ущерб, вызванный природными катастрофами в 2017 г., превысил все прежние рекорды. Застрахованные потери в 2017 г. достигли $135 млрд, это наиболее высокий показатель за период с 1980 по 2017 гг. Служба NatCatSERVICE, входящая в состав Munich Re, зафиксировала 710 природных катастроф в 2017 г.
Это выше среднего показателя за последние 10 и 30 лет, когда в среднем ежегодно фиксировалось 605 и 490 катастроф, соответственно. Как общие, так и застрахованные потери от природных бедствий в 2017 г. были намного выше, чем соответствующие средние показатели за последние 10 лет, составляющие с учетом инфляции $170 млрд и $49 млрд соответственно.
Примерно 93% от всех масштабных катастроф в мире в 2017 г. были вызваны природными факторами. Негативный эффект для макроэкономики пострадавших регионов составил $320 млрд, из них потери были застрахованы на $133 млрд. Это сделало 2017 самым дорогим годом за современную историю в плане понесенного ущерба от природных катастроф.
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