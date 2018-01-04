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Трамп: мой бывший помощник Бэннон лишился рассудка
08:35 04.01.2018 |
Бывший главный стратег Белого дома Стив Бэннон "лишился рассудка", после того как потерял работу в Белом доме, заявил президент США Дональд Трамп.
Трамп обрушился с обвинениями на Бэннона за то, что тот - как утверждается в еще не опубликованной пока книге - назвал встречу между сыном Трампа и группой россиян накануне выборов "изменой".
На встрече в июне 2016 года, за несколько месяцев до президентских выборов в США, россияне предложили Дональду Трампу-младшему компрометирующую информацию о Хиллари Клинтон.
Слова Бэннона цитирует журналист Майкл Уолфф в своей книге "Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа" (Fire and Fury: Inside the Trump White House), которая должна выйти в этом году.
Как сообщает газета Guardian, книга написана по итогам более чем 200 интервью с самим президентом, его ближайшим окружением и другими высокопоставленными сотрудниками Белого дома и влиятельными вашингтонскими политиками.
В частности, в книге утверждается, что злополучную встречу сына президента и других членов предвыборного штаба Трампа с Наталией Весельницкой в "Трамп-тауэр" Бэннон назвал "предательской" и "непатриотичной".
"У Стива Бэннона нет ничего общего со мной или с моим президентством. Когда его уволили, он не только потерял должность, он еще лишился рассудка", - заявил в ответ Трамп.
"Стив был сотрудником, который работал на меня уже после того, как я получил номинацию [от республиканцев], обойдя 17 кандидатов, которых называют одной из самых талантливых групп претендентов, которую когда-либо собирала Республиканская партия", - добавил он.
"Сейчас, когда Стив пустился в одиночное плавание, он понял, что побеждать не так просто, как может показаться, глядя на меня. Стив мало что сделал для нашей исторической победы, которую обеспечили забытые мужчины и женщины этой страны", - заявил президент.
Бывший главный стратег Белого дома Стив Бэннон считался одним из основных игроков в команде Трампа. Именно он помог Трампу сформировать кампанию под лозунгом "Америка - прежде всего", прежде чем покинул свой пост в августе 2017 года.
За год до этого, в ходе президентской кампании 2016 года, Дональд Трамп-младший встречался с российским юристом Наталией Весельницкой в расчете получить компромат на соперницу его отца, кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Впоследствии эта встреча стала предметом сразу нескольких крупных скандалов и расследований.
Американский сенат, палата представителей и специальный прокурор ведут собственные расследования в отношении предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США с целью скомпрометировать Клинтон.
Кремль, а также сам Трамп последовательно отрицают эти обвинения.
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