Протесты в Иране: джинна выпустили из бутылки

За шесть дней с начала массовых акций протеста в Иране число жертв превысило 20 человек. В понедельник, 2 января, в Исфахане погибли 9 человек. Среди них как демонстранты, так и силовики. Несмотря на то, что власти Ирана заблокировали Instagram и Telegram, в соцсетях курсирует информация об обстреле демонстрантов полицейскими в ряде городов, но официальные источники эти данные отрицают. В течение последних дней в иранской столице были задержаны 450 человек.

Как начались протесты в Иране

Массовые протесты в Иране начались 28 декабря. По свидетельствам наблюдателей, первые акции прошли в городе Мешхед на северо-востоке Ирана, недалеко от границы с Туркменией. Город с населением 3 млн человек - одно из семи священных мест для мусульман-шиитов. Кроме того, он является родиной одного из лидеров консервативного духовенства Ирана, бывшего генпрокурора страны Ибрагима Раизи, который во время президентских выборов в мае 2017 года был соперником Хасана Роухани, впоследствии одержавшего победу.

И тесть Раизи, аятолла Ахмад Аламолхода, чувствует себя в Мешхеде как дома. Аламолхода был одним из тех, кто выступал против того, что иранские власти вновь разрешили проводить в стране концерты. Протесты же начались в Мешхеде на следующий день после того, как глава полиции в Тегеране объявил о том, что женщины, отказывающиеся носить мусульманскую одежду, закрывающую лицо и тело, отныне не будут подвергаться аресту, а в целях перевоспитания должны будут посещать специальные курсы.

Джинн, которого выпустили из бутылки

Предположение о том, что организаторами протестов являются Раизи, его тесть и люди из их окружения, можно было услышать и в словах вице-президента Эсхака Джахангири. Тот, кто выступает инициатором протестов, рискует легко потерять контроль над ситуацией, заявил он после начала массовых акций. По его словам, те, кто стоит за этими событиями, и чьи действия направлены против правительства страны, могут, прежде всего, навредить сами себе.

Сейчас, по словам наблюдателей, очевидно, что ситуация вышла из-под контроля: протесты, изначально имевшие религиозно-консервативную окраску, позже переросли в выступления против экономической политики властей и роста цен, а затем их характер изменился, и участники акций начали выражать общее недовольство правительством страны и духовенством: муллами и аятоллами.

Демонстранты выступают против привилегий, которыми обладает религиозная элита, а также против того курса, которым она ведет страну. "Люди живут в нищете, а аятоллы живут как боги", - скандируют участники акций протеста. Многие из них проходят под лозунгом: "Смерть талибам". С точки зрения протестующих, между радикальными шиитскими духовными лидерами и суннитскими экстремистами в соседнем Афганистане практически нет разницы.

В городе Абхар на северо-западе страны, согласно сообщениям СМИ, демонстранты жгут портреты нынешнего духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и выступают против курса властей. Таким образом, если организаторами этих протестов действительно изначально выступали представители духовенства, оппозиционно настроенные против нынешнего светского руководства страны, то они очевидно просчитались. Джинн, которого они выпустили из бутылки, направлен и против них самих, и против существующего в стране общественного строя.

Рост цен и безработица в Иране

Часть демонстрантов выступают против роста цен, который не прекращается в стране с конца 70-х годов. В последние годы правления шаха Мохаммеда Реза Пехлеви он достигал свыше 15 процентов в год, в 90-х при президенте Рафсанджани - более 25 процентов. В течение последующих лет этот показатель опустился до 18 процентов. А при президенте Роухани составил 9 процентов.

Но многие жители Ирана недовольны экономической ситуацией в стране. Один из актуальных поводов - уменьшение в наступившем 2018 году социальных выплат из-за сокращения госбюджета и рост безработицы. По данным Международного валютного фонда (МВФ), ожидаемый в ближайшие годы уровень безработицы в стране составит 12 процентов.

В этой связи многие надеются на то, что начнет давать результаты соглашение по иранской ядерной программе, заключенное Тегераном с пятью странами, являющимися постоянными членами Совбеза ООН, и с Германией. Но снятие санкций в отношении Ирана пока не привело к улучшению экономической ситуации в стране.

Реакция Тегерана

Между тем президент Ирана Хасан Роухани заявил, что к антиправительственным демонстрациям в Иране привело вмешательство третьих стран, в первую очередь Саудовской Аравии. По мнению главы государства, "враги Исламской республики разозлены... успехами и прогрессом иранской нации и дали зарок навлечь на Иран региональные проблемы".

С подобным заявлением выступил и верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. "Что касается событий последних дней, то враги объединились и используют все средства для того, чтобы создать проблемы исламским властям", - заявил он во вторник, 2 января, в эфире государственного телевидения. Роухани же ранее на заседании кабинета министров осудил проявления насилия, однако призвал правительство "создавать возможности для законной критики и протестов". Одновременно он признал существование "недостатков" в политической системе страны.

Между тем службы безопасности страны выбрали жесткий курс по отношению к демонстрантам. Один из высокопоставленных генералов предупредил, что протестующие почувствуют на себе, что такое "железный кулак". Задержания участников акций протеста продолжаются.

Реакция Запада

Европейский Союз надеется, что право на манифестации будет гарантировано в Иране, заявила Катрин Рэй, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини. "Мы связывались с иранскими властями и мы надеемся, что права на мирные манифестации и свободу выражения будут гарантированы, как это следует из публичных заявлений президента Роухани", - написала Рэй в микроблоге в Twitter. Обеспокоенность эскалацией ситуации в Иране выразил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel).

А президент США Дональд Трамп во вторник выступил в поддержку иранцев, вышедших на акции протеста. "Народ Ирана, наконец, действует против жестокого и коррумпированного иранского режима. Все деньги, которые президент Обама так глупо давал им, пошли террористам и в их "карманы". А у народа мало еды, высокая инфляция и отсутствие прав человека. США наблюдают!" - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.