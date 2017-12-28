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Венесуэла не воспользовалась ростом цен на нефть
17:44 28.12.2017 |
Пока остальные мировые производители нефти восстанавливают свои доходы на фоне более высоких цен на энергоносители, ситуация в Венесуэле становится все хуже, пишет The New York Times.
Как отмечает издание, это получилось из-за неэффективного управления, необузданной коррупции и разрушительного экономического кризиса в стране.
Усугубляющиеся проблемы в государственной нефтяной компании, которая считалась опорой для экономики страны, угрожают дальнейшей дестабилизацией нации и правительству, которые столкнулись с серьезным спадом, ростом инфляции и необузданной преступностью, а также нехваткой продовольствия и медикаментов.
Когда несколько лет назад цены на энергию начали снижаться, Венесуэла и другие зависимые от экспорта нефти страны пострадали в тандеме. Теперь цены растут, но другие страны восстанавливаются отдельно от Венесуэлы.
Правительство Саудовской Аравии сокращает свои дефициты и отмечает рост доходов. Даже пострадавшие от военных действий Ливия и Ирак перекачивают и экспортируют более быстрыми темпами.
Но не Венесуэла - страна с крупнейшими доказанными запасами нефти в мире. Государственная нефтяная компания Petróleos de Venezuela, известная как Pdvsa, пребывает на грани краха, а ее неудачи сразу становятся симптомом и причиной экономических проблем в стране.
Причины могут быть четко видны в разрастающемся нефтеперерабатывающем комплексе на побережье Карибского моря. Ранее Pdvsa считалась основной жемчужиной в короне нефтяной промышленности Венесуэлы, которая не только подпитывала бурно развивающуюся экономику страны, но и производила достаточное количество востребованных на экспортном рынке бензина и дизельного топлива.
Сегодня нефтеперерабатывающий комплекс находится на грани полного распада. Критики говорят, что недостаток инвестиций, усугубляемый проблемами денежного потока и хронической нехваткой запасных частей, приводит к повреждению в процессе производства и износу.
Предприятие заканчивает год, проработав всего на 20% мощности, в то же время в стране парализовано производство на 76 из 84 заводов, рассказал Иван Фрайтес, лидер профсоюзов и откровенный правительственный критик. В комплексе нет компьютерного программного обеспечения для диагностики его производственных проблем, а также денег, чтобы исправить их, если проблемы будут найдены.
"Это похоже на медленную смерть", - сказал Фрайтес.
В условиях нестабильной ситуации в Венесуэле Венесуэла не смогла воспользоваться растущими ценами, выкачивая больше нефти и наращивая активность нефтеперерабатывающих заводов. Производство падает на 20-50 тыс. баррелей в день месяц за месяцем и сейчас находится на самом низком уровне почти за три десятилетия.
Поскольку Pdvsa продает меньше нефти, компания не выполняет своих долговых обязательств, что может привести к дефолту страны.
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