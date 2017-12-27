Финансовые новости
- |
- 27.12.17
- |
- 09:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Стоимость сделки по поставкам Россией Турции С-400 составила 2,5 млрд долларов
08:13 27.12.2017 |
Стоимость сделки по приобретению Турцией у России зенитно-ракетных комплексов С-400 составляет 2,5 млрд долларов (2,1 млрд евро). Об этом глава российской госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил в интервью газете "Коммерсант", опубликованном в среду, 27 декабря.
Он подтвердил, что речь идет о покупке четырех дивизионов. При этом большая часть суммы - 55 процентов - будет покрыта за счет российских кредитных средств. Остальные 45 процентов Анкара выплатит в виде аванса, уточнил Чемезов.
"Российский и турецкий Минфин уже завершили переговоры, осталось только утвердить финальные документы", - добавил он. Как ожидается, первые поставки начнут осуществляться в марте 2020 года.
Премьер Турции: Это - вынужденный шаг
Ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым назвал приобретение у России С-400 вынужденным шагом. Он пояснил, что Анкара предпочла бы закупить системы ПВО у стран-членов НАТО, однако не смогла договориться на этот счет. По словам Йылдырыма, Турция не намерена отказываться от взаимодействия с альянсом, однако сотрудничество с РФ необходимо ей в связи с отсутствием современной системы противовоздушной обороны.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Финансисты допускают укрепление гривни на межбанке и на наличном рынке
|Воскресные выборы в ОТО: Почему оппозиция опять проиграла, а власть не победила
|США могут наказать Украину за пиратство
|НБУ отменил отдельные требования к банкам о проведении ими валютных операций клиентов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Стоимость сделки по поставкам Россией Турции С-400 составила 2,5 млрд долларов
|Интерпол отказался объявить в международный розыск лидера партии власти Молдовы
|Договор РСМД между РФ и США оказался на грани расторжения
|Почему ЕС выставит России счет за свинину на 1,4 млрд евро
|КНДР расценила новые санкции ООН как акт войны
|США не намерены продлевать действующий до 2018 режим беспошлинного ввоза в США товаров из Украины
Это интересно
|Новые очки дополненной реальности Magic Leap: прорыв или нет?
|Названы смартфоны 2017 года с самыми живучими батареями
|Apple подтвердила наличие в iOS функции, снижающей производительность при износе аккумулятора
|Европейский суд приравнял Uber к такси. Что из этого следует?
|Facebook добавляет в социальную сеть новую функцию распознавания лиц на фото
|Uber открыл офис в Киеве, назначил А.Стаха генеральным менеджером сервиса в Центральной и Восточной Европе
|Профессии будущего: чему учиться, чтобы преуспеть в конкуренции с роботами