Стоимость сделки по поставкам Россией Турции С-400 составила 2,5 млрд долларов

Стоимость сделки по приобретению Турцией у России зенитно-ракетных комплексов С-400 составляет 2,5 млрд долларов (2,1 млрд евро). Об этом глава российской госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил в интервью газете "Коммерсант", опубликованном в среду, 27 декабря.

Он подтвердил, что речь идет о покупке четырех дивизионов. При этом большая часть суммы - 55 процентов - будет покрыта за счет российских кредитных средств. Остальные 45 процентов Анкара выплатит в виде аванса, уточнил Чемезов.

"Российский и турецкий Минфин уже завершили переговоры, осталось только утвердить финальные документы", - добавил он. Как ожидается, первые поставки начнут осуществляться в марте 2020 года.

Премьер Турции: Это - вынужденный шаг

Ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым назвал приобретение у России С-400 вынужденным шагом. Он пояснил, что Анкара предпочла бы закупить системы ПВО у стран-членов НАТО, однако не смогла договориться на этот счет. По словам Йылдырыма, Турция не намерена отказываться от взаимодействия с альянсом, однако сотрудничество с РФ необходимо ей в связи с отсутствием современной системы противовоздушной обороны.