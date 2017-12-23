Патриарха Lotte Group в Южной Корее осудили за воровство

Шин Гёкхо, 95-летний основатель южнокорейского конгломерата Lotte Group, в пятницу был осужден на четыре года тюремного заключения за хищения.

Обвинение Шину Гёкхо и трем членам его семьи в уклонении от налогов и мошенничестве было выдвинуто в прошлом году.

Его сын и наследник Шин Донг Бин получил условный срок в 20 месяцев тюремного заключения.

Расследование деятельности одной из крупнейших компаний страны - часть общей кампании по искоренению коррупции в Южной Корее.

Как сообщает агентство Франс пресс, суд посчитал доказанным, что Шин перевел по меньшей мере 128,6 млрд вон (119 млн долларов США) со счетов компании на счета своих родственников.

Суд постановил оставить его на свободе по состоянию здоровья до рассмотрения апелляции. 95-летний бизнесмен страдает деменцией.

Дочь основателя компании Шин Ёнджа приговорена к двум годам тюремного заключения, а его старший сын признан невиновным.

Реформа чеболей

Судебный процесс имеет большое значение для Южной Кореи - управляемые семейными кланами крупные бизнес-конгломераты, или чеболи, как их здесь называют, до сих пор считались неприкосновенными, так как на их деятельности во многом основывался экономический рост страны.

Однако в последние годы эти гиганты - не только Lotte, но и Samsung, Hyundai, LG - вызывают все больше недовольства в стране как источники неравенства и коррупции.

"Долгое время в Южной Корее терпимо относились к деятельности руководителей чеболей из-за того значительного вклада, который они вносили в экономику страны, и в результате многим из них с рук сходили серьезные финансовые преступления", - сказала в интервью Би-би-си бизнес-обозреватель журнала Korea Expose Джувон Пак.

В августе фактический руководитель компании Samsung Ли Джэён был приговорен к пяти годам тюремного заключения за скандал со взятками, который также привел к импичменту бывшего лидера страны Пак Кын Хе. Президент Мун Чжэ Ин был избран после импичмента, и главным обещанием его предвыборной кампании было искоренение коррупции.

Джувон Пак считает, что приговор Ли стал "недвусмысленным предостережением" чеболям и шагом на пути к более жесткому контролю за деятельностью южнокорейских корпораций.

Неопределенное будущее

У Lotte Group есть и другие проблемы.

30% ее продукции продается в Китае, но ее деятельность в Китае сильно пострадала из-за политической напряженности между Пекином и Сеулом в связи с размещением на территории Южной Кореи американской противоракетной системы. В результате 80% магазинов Lotte Group в Китае были закрыты.

В самой Южной Корее беспошлинная торговля Lotte Group ориентирована главным образом на китайских туристов. И теперь, после значительного спада китайского туризма в страну, компания терпит серьезные убытки.

Шин Гёкхо основал Lotte Group еще в 40-е годы. С тех пор компания превратилась в гигант с десятками магазинов, ресторанов и отелей, преимущественно в Южной Корее и Японии.