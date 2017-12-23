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Саудовская Аравия готова вложиться в сланцевую нефть США
08:05 22.12.2017 |
Saudi Aramco, госкомпания Саудовской Аравии, ищет возможности заключить сделку с компанией, работающей на сланцевых месторождениях в США. В случае успеха это будет ее первая международная инвестиция в нефтегазовом секторе. Saudi Aramco провела предварительные переговоры о доле в компании из Хьюстона Tellurian, которая занимается сжижением природного газа, или о покупке у нее СПГ. Саудовцы интересовались и активами на сланцевых месторождениях Permian и Eagle Ford.
Саудовцы также обсуждали с другими американскими компаниями (с какими - неизвестно) участие в экспорте газа. «Мы не можем комментировать коммерческие вопросы», - заявил представитель Tellurian. В Saudi Aramco отказались от комментариев.
Саудовская Аравия десятилетиями была крупнейшим экспортером нефти в мире. Однако сланцевая революция в США привела к падению цен и, в частности, заставила руководство королевства всерьез задуматься о снижении зависимости экономики от нефтедобычи. Некогда Саудовская Аравия была и основным поставщиком нефти в США, а в сентябре поставки упали до самого низкого за 30 лет уровня.
Министр энергетики США Рик Перри заявил, что говорил с наследным принцем Мухаммадом ибн Салманом об экспорте американского СПГ во время визита в Саудовскую Аравию. «С исторической точки зрения это поразительно, - сказал о попытке саудовцев начать работать с США в сфере добычи Джейсон Бордофф, директор Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете. - Насколько драматическими оказались последствия сланцевой революции!»
Saudi Aramco принадлежат НПЗ в разных странах мира, в том числе в США. Но она не добывает нефть за пределами Саудовской Аравии и не импортирует ни нефть, ни газ. Королевский министр нефти Халид аль-Фалих говорил, что Saudi Aramco заинтересована в импорте газа из ближайших регионов, со Средиземного моря и из Восточной Африки. Королевство хочет увеличить долю газа в производстве электроэнергии; сейчас для генерации больше используются нефть и нефтепродукты. П
Путин предлагал саудовцам инвестировать в российский газ. Но представители королевства в этом году вели активные переговоры с производителями нефти и газа в США, говорят знакомые с ситуацией люди. Инвестируя в сланцевую добычу, Saudi Aramco сможет лучше понять принципы работы отрасли, которая в отличие от саудовской компании не имеет в виду долгосрочные проекты, а может быстро нарастить или сократить добычу.
Tellurian планирует экспортировать СПГ с терминала в Луизиане, строительство которого должно быть завершено к 2022 г. Она также добывает сланцевый газ и владеет неразработанными месторождениями. Добывать газ в Саудовской Аравии тяжело, кроме того, в нем большое содержание серы. И хотя импорт тоже будет недешев, руководители Saudi Aramco сочли, что диверсификация активов перед предстоящим IPO сделает ее более привлекательной.
Кроме того, замена нефти и нефтепродуктов на газ в электрогенерации высвободит дополнительную нефть для экспорта, сказал The Wall Street Journal сооснователь Tellurian Мартин Хьюстон на конференции по СПГ в ноябре.
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