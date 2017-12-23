Сторонники независимости Каталонии получили большинство в местном парламенте

Три партии, выступающие за самостоятельность региона, по итогам подсчета 99% бюллетеней, одержали победу на внеочередных парламентских выборах в Каталонии. Об этом сообщили представители местного правительства в пятницу утром, 22 декабря. Суммарно партии-сторонницы независимости региона получат 70 из 135 мест в новом парламенте.

Согласно предварительным официальным итогам, больше всего голосов набрала либеральная партия "Граждане - Гражданская партия" (Ciudadanos), выступающая за евроинтеграцию. Ее представители получат 37 депутатских мандатов в парламенте (на 12 больше, чем в 2015 году). Однако им не удастся сформировать коалиционное большинство.

Второе и третье места заняли сепаратистские партии: коалиция "Вместе за Каталонию" (JxCat), которую возглавляет экс-глава Женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон (34 мандата) и "Левые республиканцы Каталонии" (ERC, 32 места в парламенте). Еще четыре мандата получит партия "Кандидатура народного единства" (CUP), которая также выступает за самостоятельность Каталонии. Явка на выборах была рекордно высокой: на избирательные участки пришли 80 процентов граждан, имеющих право голоса.

Находящийся в Брюсселе Карлес Пучдемон назвал итоги парламентских выборов "пощечиной" для Мадрида, проигравшего "им же инициированный плебисцит".

Позиция Брюсселя в конфликте между Барселоной и Мадридом остается неизменной

В Брюсселе заявили, что итоги внеочередных парламентских выборов в Каталонии никак не повлияют на позицию Еврокомиссии в конфликте между Барселоной и Мадридом. "Речь идет о региональных выборах, и мы это не комментируем", - цитирует агентство слова представителя Европейской комиссии.

В конце октября Мадрид отстранил от власти каталонскую администрацию и распустил региональный парламент. Суд возбудил уголовные дела за попытку мятежа против ряда каталонских политиков и высших чиновников. Отстраненный от власти Пучдемон призвал рассматривать досрочные выборы как второй тур референдума о независимости.