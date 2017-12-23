США ввели санкции против сына генпрокурора России

Артем Чайка (справа)

Министерство финансов США вновь расширило санкционный список в рамках так называемого "закона Магнитского", на основании которого Вашингтон налагает штрафные меры на коррупционеров и нарушителей прав человека во всем мире. Это следует из пресс-релиза американского Минфина, обнародованного в четверг, 21 декабря.

В документе сообщается, что санкции введены еще против 15 человек, в том числе против Артема Чайки, сына генерального прокурора России, и дочери покойного президента Узбекистана Гульнары Каримовой. В пресс-релизе указывается, что Артем Чайка использовал положение и возможности своего высокопоставленного отца, чтобы нечестным путем получать государственное имущество и госконтракты, а также оказывать давление на конкурентов.





Гульнара Каримова, как сказано в документе, возглавляла могущественный преступный синдикат, занимавшийся экспроприацией предприятий, монополизацией рынков и вымогательством. Днем ранее США в рамках "закона "Магнитского" ввели санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова и еще четырех россиян, обвинив их во внесудебных расправах, пытках и похищениях людей.

Сергей Магнитский в начале 2000-х годов предал огласке дело о хищении более 230 млн долларов, в котором предположительно были замешаны российские официальные лица. Однако после этого юриста посадили в следственный изолятор, где он скончался в 2009 году.