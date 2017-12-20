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Минфин США внес в санкционный список Рамзана Кадырова и еще 4 россиян
20:35 20.12.2017 |
В Минфине США объявили в среду о внесении еще пяти россиян в санкционный "список Магнитского".
В сообщении, опубликованном министерством, говорится, что санкции, в частности, распространяются на главу Чечни Рамзана Кадырова.
Минфин также отмечает, что санкции решено ввести против Аюба Катаева, Юлии Майоровой, Андрея Павлова и Алексея Шешени.
В пресс-релизе министерства финансов поясняется, что Ю.Майорова, А.Павлов и А.Шешеня были замешаны "в преступном сговоре, раскрытом Магнитским".
По информации Минфина США, А.Катаев - сотрудник сил безопасности в Чечне. Он, "согласно имеющимся данным, был замешан в нарушениях против гомосексуалистов в Чечне в течение первой половины 2017 года".
В пояснении, по какой причине в список добавили Р.Кадырова, министерство подчеркивает, что "один из политических оппонентов Кадырова, как считается, был убит по его приказу".
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