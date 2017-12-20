Польша продолжит судебную реформу, несмотря на санкции Еврокомиссии

Министр юстиции Польши Збигнев Зебро считает решение Европейской комиссии начать санкционную процедуру против Польши политическим и уверяет, что правительство продолжит осуществлять начатую судебную реформу.

Об этом он заявил, реагируя на принятое в среду решение ЕК, сообщает Niezalezna.

Он отметил, что Польша является правовым государством и должна продолжить начатую реформу, несмотря на давление Европейского Союза.

"Политика происходит в Польше, политика происходит в Европейском Союзе. Это решение меняет только то, что мы должны эффективно закончить то, что мы уже начали", - цитирует министра Onet.

Зебро заверил, что все решения, которые есть в законах о Национальном судебном реестре и Верховном суде, существуют в других странах ЕС, а это указывает, что сегодняшний шаг Европейской комиссии "имеет политический привкус".

Напомним, Европейская комиссия впервые в истории решила начать санкционную процедуру против Польши за нарушение принципа верховенства права.

Комиссия дала польским властям три месяца, чтобы она предприняла шаги в сфере судопроизводства, которые могут исправить ситуацию. Если Польша этого не сделает, это может привести к применению санкций, в частности, к потере голоса в ЕС.

