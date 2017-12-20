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США ввели санкции против двух российских оборонных предприятий
08:05 20.12.2017 |
Министерство торговли США включило в санкционный список два российских оборонных предприятия: ОКБ "Новатор" и ФНПЦ "Титан-Баррикады". Об этом во вторник, 19 декабря, сообщается в правительственном издании Federal Register.
Вашингтон счел, что деятельность этих компаний противоречит интересам национальной безопасности или внешней политики США. Оба предприятия производят для Министерства обороны России комплексы крылатых ракет наземного базирования, дальность которых нарушает параметры Договора о ракетах средней и меньшей дальности, говорится в сообщении.
В отношении этих компаний также вводятся дополнительные требования к лицензированию экспорта, реэкспорта и перевозкам внутри страны. То есть все поставки американской продукции этим компаниям необходимо будет согласовывать с властями США.
Опытное конструкторское бюро "Новатор" (ОКБ "Новатор") входит в состав концерна ПВО "Алмаз-Антей". Оно разрабатывает комплексы ПВО и ракеты различного назначения (в том числе для комплексов С-300В и "Бук"), а также крылатые ракеты морского и наземного базирования (для комплексов "Калибр" и "Искандер"), пишет "Коммерсант". Новые санкции на деятельность компании никак не повлияют, сказали газете в ОКБ "Новатор".
Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады" поставил на вооружение автономные пусковые установки и другие агрегаты наземных ракетных комплексов "Искандер", "Тополь-М" и "Ярс".
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