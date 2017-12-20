Финансовые новости
- |
- 20.12.17
- |
- 08:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Палата представителей снова проголосует по налоговой реформе Трампа
07:27 20.12.2017 |
Палата представителей Конгресса США с нарушениями приняла законопроект о проведении масштабной налоговой реформы, заявил в среду, 20 декабря, лидер республиканского большинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти. Теперь конгрессменам снова нужно будет голосовать по документу.
Ранее они приняли его большинством голосов - 227 против 203. Законопроект поступил на рассмотрение Сената, где выяснилось, что голосование прошло с нарушениями. Из-за этого сенаторы теперь не могут принять документ простым большинством голосов, нужна поддержка двух третей. В этом случае законопроект оказывается под угрозой отклонения: у республиканцев 52 места в Сенате из 100, а демократы выступают резко против принятия реформы.
Теперь сенаторы должны внести в текст законопроекта ряд изменений с тем, чтобы они смогли одобрить документ простым большинством голосов. А Палате представителей нужно будет снова голосовать по реформе уже с учетом сенатских поправок, поясняет ТАСС.
Налоговая реформа - одно из ключевых обещаний президента США Дональда Трампа, ранее он заявлял, что рассчитывает принять ее до Рождества. Если проект будет одобрен, то это станет первым серьезным законодательным успехом Трампа с момента его вступления в должность.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|В НБУ настойчиво рекомендовали руководителям некоторых банков умерить свои аппетиты по покупке валюты на межбанке
ТОП-НОВОСТИ
|Генассамблея ООН поддержала украинскую резолюцию и призвала Россию прекратить нарушение прав человека в Крыму
|Бесконечные кредиты: украинским банкам разрешили насчитывать проценты на проценты
|В Украине упростят доступ к земельным участкам для добычи нефти и газа
|Госстат подтвердил рост ВВП Украины в III кв.-2017 к III кв.-2016 на 2,1%
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Палата представителей снова проголосует по налоговой реформе Трампа
|Саудиты сократили дефицит бюджета до менее 10% ВВП
|Генассамблея ООН поддержала украинскую резолюцию и призвала Россию прекратить нарушение прав человека в Крыму
|НАТО решила углублять отношения с Китаем
|Siemens подписал первый крупный контракт в Россией после скандала из-за оказавшихся в Крыму турбин
|Куда после разгрома ИГ в Сирии отправились уцелевшие джихадисты?
|Зимнее обострение Путина. Нас ждут три определяющих месяца
Это интересно
|Huawei представила 5,65-дюймовый смартфон Enjoy 7S с 2K-экраном за $226
|Сеул обвинил КНДР во взломе криптовалютной биржи Bithumb
|Xiaomi и Samsung работают над ноутбуками со Snapdragon 835
|BMW займет в Чехии 500 гектаров полигоном для беспилотников
|Telegram, Viber, WhatsApp, Signal — каким мессенджерам можно доверять
|Samsung запатентовал дизайн смартфона с необычным загнутым дисплеем
|В США вновь вводят регистрацию дронов