Палата представителей снова проголосует по налоговой реформе Трампа

Палата представителей Конгресса США с нарушениями приняла законопроект о проведении масштабной налоговой реформы, заявил в среду, 20 декабря, лидер республиканского большинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти. Теперь конгрессменам снова нужно будет голосовать по документу.

Ранее они приняли его большинством голосов - 227 против 203. Законопроект поступил на рассмотрение Сената, где выяснилось, что голосование прошло с нарушениями. Из-за этого сенаторы теперь не могут принять документ простым большинством голосов, нужна поддержка двух третей. В этом случае законопроект оказывается под угрозой отклонения: у республиканцев 52 места в Сенате из 100, а демократы выступают резко против принятия реформы.

Теперь сенаторы должны внести в текст законопроекта ряд изменений с тем, чтобы они смогли одобрить документ простым большинством голосов. А Палате представителей нужно будет снова голосовать по реформе уже с учетом сенатских поправок, поясняет ТАСС.

Налоговая реформа - одно из ключевых обещаний президента США Дональда Трампа, ранее он заявлял, что рассчитывает принять ее до Рождества. Если проект будет одобрен, то это станет первым серьезным законодательным успехом Трампа с момента его вступления в должность.