Саудиты сократили дефицит бюджета до менее 10% ВВП

Саудовская Аравия объявила, что дефицит ее бюджета сократился в 2017 г. до менее 10% ВВП впервые после обвала цен на нефть, пишет Bloomberg.

Дефицит сократился до 8,9% ВВП с 12,8% ВВП в 2016 г., сообщило государственное информагентство Saudi Press Agency со ссылкой на министерство финансов страны.

Сокращение дефицита соответствует средней оценке 11 экономистов, опрошенных Bloomberg.

Меньший дефицит станет долгожданным стимулом для королевства, которое столкнулось со снижением нефтяных доходов, после того как цены на нефть упали в 2014 г.

В результате обвала цен на нефть дефицит бюджета Саудовской Аравии увеличится примерно до 15% ВВП в 2015 г. На этом фоне власти сократили расходы и ввели меры жесткой экономии, включая сокращение щедрых субсидий.

Хотя такая политика способствовала сокращению дефицита, она также привела к худшему экономическому спаду со времен глобального финансового кризиса. Экономика королевства, как ожидается, сократится на 0,5% в этом году, показал опрос, проведенный агентством Bloomberg среди 14 экономистов в этом месяце.

Tadawul All Share Index незначительно изменился после роста на 1,4% в понедельник. Этот прирост помог сократить снижение индекса с начала года до менее 1%. Для сравнения: индекс MSCI Emerging Markets вырос на 31% в этом году.

Арест саудовских принцев и бизнесменов в ноябре в рамках масштабной антикоррупционной кампании повысил неопределенность для бизнеса, в то время когда правительство нуждается в международных инвестициях. Почти трехлетняя война Саудовской Аравии в соседнем Йемене, в ходе которой 14 тыс. человек были убиты или ранены, также негативно влияет на экономику.

Саудовские чиновники заявили, что бюджет на следующий год, который будет представлен позднее во вторник, будет сосредоточен на мерах по стимулированию роста и компенсирует влияние запланированных мер, таких как введение налога на добавленную стоимость и дополнительные сокращения субсидий на топливо и электроэнергию.

Баланс имеет решающее значение для успеха плана наследного принца Мухаммеда бен Салмана по реформированию экономики, которая в значительной степени зависит от нефтяных доходов и государственных расходов.

На прошлой неделе король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд одобрил меры по стимулированию роста частного сектора на 72 млрд риялов ($19,2 млрд).

Эти меры включают жилищные кредиты на сумму 21,3 млрд риялов, фонд для поддержки экономических проектов объемом 10 млрд риялов. Еще 1,5 млрд риялов власти направят на поддержку проблемных компаний, заявило правительство.

Для инвестиций в небольшие компании будет создан правительственный фонд объемом 2,8 млрд риялов. Правительство также скорректирует сборы, взимаемые за услуги, чтобы сэкономить малым компаниям 7 млрд риялов.

Больше денег будет потрачено на такие проекты, как развитие широкополосной инфраструктуры в королевстве и продвижение передовых методов строительства. Чиновники, впрочем, не раскрыли подробностей большинства мер стимулирования.