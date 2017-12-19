Куда после разгрома ИГ в Сирии отправились уцелевшие джихадисты?

Где бы они ни находились, британским джихадистам должен быть заказан путь домой. Необходимо сделать все для того, чтобы предотвратить возвращение этих людей на родину, заявил в начале декабря министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. Он подчеркнул, что на территории Сирии и Ирака по-прежнему остаются около 270 граждан Соединенного Королевства, ранее примкнувших к террористической группировке "Исламское государство". По мнению министра, против них можно было бы применить авиаудары. "На мой взгляд, все просто: мертвый террорист не может нанести вред Британии", - заявил Уильямсон.

У джихадистов два варианта: либо умереть, либо сдаться

Жесткая риторика министра - отнюдь не случайность. В последние недели европейские спецслужбы все чаще беспокоит вопрос, куда после разгрома ИГ в Сирии и Ираке отправляются уцелевшие боевики. Стоит отметить, что факт победы над ИГ был официально подтвержден оборонными ведомствами обеих стран.

"Освобождение Дайр-эз-Заура (один из последних городов на востоке Сирии, находившийся под контролем ИГ. - Ред.) ознаменовало собой окончательное уничтожение террористической организации ИГ", - говорится в сообщении сирийского министерства обороны.

Об окончании войны против ИГ объявил и премьер-министр Ирака Хейдар Аль-Абади. "Наши вооруженные силы полностью контролируют иракско-сирийскую границу. Таким образом, я заявляю, что война против ИГ завершена", - сказал он 9 декабря на пресс-конференции в Багдаде. Как отмечают в Минобороны Ирака, у уцелевших джихадистов осталось только два варианта: либо умереть, либо сдаться правительственным войскам.

Секретное соглашение между ИГ и США?

Впрочем, за самоуверенными заявлениями официальных лиц скрывается важный факт: на данный момент неизвестно, какому числу боевиков ИГ удалось спастись и куда они отправились. Масла в огонь добавил и бывший спикер альянса сил вооруженной оппозиции "Демократические силы Сирии" Таляль Салу. По его словам, после освобождения сирийского города Ракка в середине ноября несколько тысяч боевиков ИГ смогли покинуть его территорию при содействии США.

В Вашигтоне, впрочем, утверждают, что заявления Салу не соответствуют действительности. Как заверяют американские военные, они не заключали никаких сделок с террористами. В то же время журналистам британской BBC удалось поговорить с сирийскими дальнобойщиками, которые рассказали, что их обманным путем заставили вывезти из Ракки джихадистов. По словам одного из водителей, автоколонна растянулась на шесть-семь километров. Она состоял из 50 фур, 13 автобусов и более 100 автомобилей, в которых находились боевики ИГ и боеприпасы, утверждает сириец.

Где сейчас находятся выжившие джихадисты, точно определить невозможно. В Анкаре опасаются, что некоторых из них могут проникнуть на территорию Турции. Еще одна вероятная цель боевиков - Афганистан. Американский аналитик Кайл Ортен допускает, что выходцы из Великобритании, воевавшие на стороне ИГ в Сирии и Ираке, вполне могли туда направиться. Между тем афганские источники сообщают, что в стране, в числе прочих, замечены и джихадисты с французским гражданством.

В Великобритании растет террористическая угроза

Тем временем европейские спецслужбы готовятся к возможному возвращению джихадистов из Сирии и Ирака в ЕС. В октябре глава британской контрразведки MI5 Эндрю Паркер предупредил о растущей террористической угрозе и сообщил, что его ведомство в данный момент расследует около 500 дел, связанных с терроризмом. По словам Паркера, с угрозой таких масштабов Соединенное Королевство сталкивается впервые.

Глава британской контрразведки также отметил, что сейчас террористы действуют самыми разнообразными методами. Теракты организовываются как в Великобритании, так и из-за рубежа. Иногда это предполагает тщательное планирование, а иногда - спонтанное нападение.

При этом к экстремистам примыкают люди обоих полов, вне зависимости от возраста и социального происхождения. Единственным объединяющим фактором для них служит исламистская идеология, пояснил Паркер.

Угроза для Германии - дети джихадистов

Потенциальные джихадисты-возвращенцы доставляют беспокойство и немецким спецслужбам. В центре повышенного внимания властей находятся несовершеннолетние, ранее выехавшие в зону боевых действий вместе с родителями.

В середине октября глава Федерального ведомства по охране конституции ФРГ Ханс-Георг Масен (Hans-Georg Maaßen) предупредил: подростки, долгое время находившиеся среди джихадистов, были социализированы соответствующим образом и подверглись индоктринации в духе ИГ. Возвращая их, Германия "может вырастить у себя поколение джихадистов", отметил Масен.

По данным немецких спецслужб, из ФРГ воевать в Сирию и Ирак в общей сложности выехали свыше 950 человек. Пятую часть из них составляют женщины, около пяти процентов - несовершеннолетние. На данный момент около трети уехавших уже вернулись в Германию. По оценкам ведомства по охране конституции ФРГ, на территории страны в данный момент находятся около 1870 опасных исламистов.